“موانئ”: ارتفاع أعداد الحاويات المناولة بنسبة 13.43% خلال أبريل 2025 مقارنة بنفس الشهر العام الماضي

البلاد- الرياض

حققت الموانئ التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ “موانئ” خلال شهر أبريل لعام 2025م ارتفاعًا في أعداد الحاويات المناولة بنسبة 13.43% لتصل إلى 625,430 حاوية قياسية، مقارنة بـ 551,373 حاوية قياسية بالفترة المماثلة من العام الماضي 2024م، كما سجلت حاويات المسافنة ارتفاعا ً بنسبة 7.46% لتصل 132,245 حاوية، مقارنة بـ 123,060 حاوية العام الماضي.

كذلك حققت أعداد الحاويات الواردة ارتفاعاً بنسبة %22.48 لتصل إلى 259,425 حاوية قياسية، مقارنة بـ 211,809 حاوية قياسية، كما حققت الحاويات الصادرة ارتفاعاً بنسبة 7.97% لتصل إلى 233,760 حاوية قياسية، مقارنة بـ 216,504 حاوية قياسية.

وبلغ إجمالي الطنيات المناولة “البضائع العامة، والبضائع السائبة الصلبة، والبضائع السائبة السائلة” 20,532,098 طناً، حيث بلغ إجمالي البضائع العامة 974,944 طناً، والبضائع السائبة الصلبة 4,484,779 طناً، والبضائع السائبة السائلة 15,072,375 طناً، فيما استقبلت الموانئ 682,022 رأس ماشية، بارتفاع قدره 5.36% مقارنة بـ 647,345 رأس ماشية بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما سجلت الحركة الملاحية ارتفاعاً بنسبة %16.28 لتصل إلى 1,057 سفينة، مقارنة بـ 909 سفينة بنفس الفترة المماثلة من العام الماضي، كما ارتفعت أعداد الركاب بنسبة 94.72% لتصل إلى 107,638 راكباً، مقارنة بـ 55,277 راكباً العام الماضي، وكذلك شهدت أعداد العربات زيادة بنسبة 36.56% لتصل إلى 95,300 عربة، مقارنة بـ 69,786 عربة العام الماضي.

يذكر أن “موانئ” حققت خلال شهر مارس لعام 2025م ارتفاعًا في أعداد الحاويات المناولة بنسبة 13.61% لتصل إلى 699,928 حاوية قياسية، مقارنة بـ 616,079 حاوية قياسية بالفترة المماثلة من العام الماضي 2024م.