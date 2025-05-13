محافظ القريات يتفقد منفذ الحديثة ويطّلع على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

تفقّد محافظ القريات الدكتور طلال التمياط اليوم، منفذ الحديثة الحدودي، المهيأ لاستقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين عبر المنفذ بكفاءة عالية وتكامل بين جميع الجهات العاملة.
وشملت الزيارة متابعة الاستعدادات والتجهيزات اللوجستية والخدمية المقدمة لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، بما يضمن تجربة سلسة ومريحة خلال رحلتهم لأداء مناسك الحج.
وخلال الجولة، اطلع المحافظ على سير العمل في المنفذ، حيث يتم استخدام أحدث التقنيات الرقمية لتسريع إنهاء الإجراءات الجمركية والإدارية، كما تابع جهود العاملين من رجال الجمارك والجوازات وسائر القطاعات الحكومية، الذين يعملون على مدار الساعة لتقديم خدمات مميزة لضيوف الرحمن، بما يتماشى مع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، لتوفير أعلى مستويات الراحة واليسر.
وأكّد الدكتور التمياط أن هذه الزيارة تأتي تنفيذًا لتوجيهات سمو أمير منطقة الجوف، الرامية إلى متابعة جودة الخدمات المقدمة في منفذ الحديثة، والتأكد من سلاسة الإجراءات لتسهيل حركة الحجاج وضمان راحتهم.
وأضاف أن جميع الجهات العاملة في المنفذ تعمل بروح الفريق الواحد، مستعينة بأنظمة إلكترونية متطورة لتقليل زمن الانتظار، مع توفير مرافق مريحة تشمل صالات مكيفة، ونقاط للخدمات الطبية والإرشادية، إلى جانب فرق ميدانية لتقديم الدعم الفوري للحجاج، مشيدًا بالتنسيق المتميز بين الجهات الحكومية والأمنية لضمان الأمان والتنظيم في المنفذ.
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