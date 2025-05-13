محافظ الطائف يدشن معرض العقار ودليل الفرص الاستثمارية

البلاد- الطائف

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، اليوم، معرض العقار والديكور ومواد البناء الأول في الطائف.

واطلع سموه على ما يتضمنه المعرض من أجنحة مصاحبة، وجلسات حوارية، وورش عمل، لمناقشة التحول الاقتصادي في المملكة وكيفية توسيع آفاقه وإيجاد فرص جديدة في الطائف، مدشنًا في الوقت نفسه دليل الفرص الاستثمارية لغرفة الطائف تحت عنوان (اقتصاد الطائف).

وفي السياق ذاته، أكد رئيس غرفة الطائف غازي القثامي أن مثل هذه المعارض تسهم بشكل مباشر في الحركة الاقتصادية بالطائف، خاصةً في مجال العقار، الذي يقوم بدور مهم في تنمية الاستثمار في كل القطاعات الحيوية،

وجذب رؤوس الأموال، مشيرًا إلى أن دليل الفرص الاستثمارية يضم نحو 200 فرصة استثمارية في القطاعين الحكومي والخاص، وسيكون مرجعًا للجميع في تفصيل عدد السجلات التجارية لكل قطاع، والاحتياج، وكذلك عدد الأسواق والمولات الكبيرة، ومساحتها، وعدد المحلات، إضافة إلى أهم المقومات الاستثمارية في الطائف، ورحلات الطيران، وغيرها الكثير؛ مما يجعله مرجعًا لكل من أراد الاستثمار في الطائف.