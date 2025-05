الرياضة مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية تطلق برنامج “الطريق إلى كأس العالم 2025”

أكثر من 200 بطولة عالمية تتيح الفرص أمام أفضل الأندية واللاعبين هاني البشر – محمد الجليحي- الرياض

أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية عن إطلاق برنامج “الطريق إلى كأس العالم”، الذي يضم جميع الجولات التأهيلية العالمية لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025. ويشتمل هذا البرنامج المبتكر على أكثر من 200 بطولة؛ بدايةً من الدوريات المجتمعية وصولاً إلى المنافسات العالمية النخبوية، ويمنح اللاعبين من مختلف المستويات فرصة حقيقية للتأهل والمنافسة في أكبر حدث عالمي للرياضات الإلكترونية، والذي تستضيفه الرياض في الفترة من 7 يوليو إلى 24 أغسطس. وتعليقاً على إطلاق البرنامج، قال فيصل بن حمران، الرئيس التنفيذي للرياضات الإلكترونية في مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية: “يمثل برنامج “الطريق إلى كأس العالم” منصة مبتكرة تجمع اللاعبين والأندية والمجتمعات في رحلة تعكس روح المنافسة والتحدّي والشغف. ومن خلال ربط مئات البطولات عالمياً، نسعى لتوفير مسارات حقيقية تمكّن اللاعبين من كافة المستويات من التنافس والتأهّل إلى كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الحدث الأكبر في هذا المجال عالميًا. هدفنا الرئيسي هو تعزيز نمو هذه الرياضات في مختلف أنحاء العالم وفي السعودية بالتحديد، ونحن نعمل دائمًا على تحقيق هذا الهدف من خلال تنمية الشراكات المثمرة وتعزيز الاستثمار في المنافسات ووضع أسس راسخة لنمو القطاع بشكل مستدام”. ويمثل هذا البرنامج علامةً فارقة في مسيرة كأس العالم للرياضات الإلكترونية وركنًا أساسياً يعكس التزام مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بتحقيق النمو المستدام في هذا القطاع وتعزيز مكانته وأهميته على الصعيد العالمي. وستضم نسخة 2025 من الحدث المنتظر 25 بطولة عبر 24 لعبة، من بينها أربع ألعاب جديدة هي: الشطرنج، و Crossfire وFATAL FURY: City of the Wolves وVALORANT. وسيشهد حدث هذا العام تنافسًا شديدًا بين أكثر من 2,000 لاعب محترف و200 نادٍ من نخبة أندية العالم للحصول على جوائز تفوق 70 مليون دولار أمريكي، والتي تعدّ الأكبر في تاريخ الرياضات الإلكترونية. وتختلف مسارات التأهل بحسب اللعبة؛ إذ تُعد الدوريات الرسمية للناشرين مثل LEC، VCT، OWCS، وALGS المسار الرئيسي للتأهل في ألعاب مثل League of Legends وVALORANT وOverwatch 2 وApex Legends. بينما تنظم ألعاب مثل Dota 2 وCall of Duty: Warzone وPUBG وTeamfight Tactics وStarCraft II تصفيات مفتوحة عبر الإنترنت. أما ألعاب القتال مثل Street Fighter 6 وTEKKEN 8 وFatal Fury، فتعتمد على بطولات مجتمعية مثل EVO Japan وCombo Breaker وCEO لاختيار المتأهلين. وبالنسبة لألعاب الهاتف المحمول مثل Mobile Legends: Bang Bang وFree Fire وPUBG MOBILE وHonor of Kings، يتم تنظيم دوريات إقليمية خاصة في جنوب شرق آسيا، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأمريكا اللاتينية، لاختيار الأبطال المحليين لتمثيل بلادهم في كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض. كما سيتم تنظيم تصفيات حاسمة في يوليو، تتيح للمواهب الصاعدة و اللاعبين الواعدين فرصة أخيرة لحجز مكانهم في البطولة. ومع تصاعد وتيرة الحماس للبطولة، يتكامل البرنامج مع حملة تسويقية واسعة النطاق ومتعددة القنوات، تشمل إنتاج محتوى مرئي أصلي يواكب آخر أخبار التصفيات والدوريات الشريكة حول العالم. كما تسلّط الحملة الضوء على قصص الشغف والتفاني والتحدّي من خلال مقابلات حصرية مع اللاعبين ولقطات من وراء الكواليس وسرد القصص الملهمة، بالإضافة إلى مقاطع تعريفية بالألعاب والبطولات، بهدف تقريب الجمهور العالمي من الأجواء التنافسيّة التي تميّز كأس العالم للرياضات الإلكترونية. وتعود بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 إلى مدينة الرياض، لتوحّد من جديد اللاعبين وعشّاق الألعاب من مختلف أنحاء العالم ضمن منافسة عالمية على اللقب الأغلى. وتتميز هذه البطولة بنظامها المبتكر متعدد الألعاب، والذي يكرّم مهارات الأندية واللاعبين وقدرتهم على المنافسة عبر مختلف المنصات والأنواع. وتجمع المنافسات أبرز الفرق وألمع النجوم وأشهر الأسماء في عالم الألعاب، في حدث هو الأكبر والأبرز في تاريخ الرياضات الإلكترونية.