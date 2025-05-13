لابورت يقترب من الرحيل إلى مارسيليا

كشفت صحيفة «سبورت» الإسبانية، الثلاثاء، أن وكيل أعمال إيميريك لابورت، مدافع فريق النصر الأول لكرة القدم، سيعقد اجتماعًا مع إدارة النادي خلال الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة الإجراءات المتعلقة بفسخ العقد بين الطرفين.
من جانبها، أفادت قناة «RMC Sports» الفرنسية، أن لابورت أبدى اهتمامًا بعرض شفهي تلقاه من نادي أولمبيك مرسيليا، وذلك بشرط إنهاء علاقته رسميًا مع النصر قبل تقديم عرض تعاقدي رسمي من النادي الفرنسي.
وأوضحت القناة أن المدافع الإسباني، البالغ من العمر 30 عامًا، يرغب في العودة إلى المشاركة في دوري أبطال أوروبا، عبر أحد الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وهو ما يجعله منفتحًا على خيار الانتقال إلى مرسيليا، الذي ينافس على حجز بطاقة التأهل للبطولة القارية في الموسم المقبل. وأضافت القناة أن انضمام لابورت إلى مرسيليا سيكون مسألة وقت فقط، في حال نجاح النادي في التأهل لدوري الأبطال.
وكان المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني للنصر، قد استبعد لابورت من قائمة الفريق التي اكتسحت الأخدود بنتيجة 9-0، يوم الاثنين، وذلك للمباراة الثانية على التوالي. وعلّق بيولي على قرار الاستبعاد في المؤتمر الصحافي الذي أعقب الفوز على الاتحاد، قائلًا: “تم استدعاء العناصر التي كنا واثقين من تقديمها 100% داخل الملعب”.
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