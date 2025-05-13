ريال مدريد يواجه مايوركا ويودع أنشيلوتي

البلاد- جدة
تنطلق يوم غد الأربعاء المرحلة الـ 36 من الدوري الإسباني، وتبرز فيها مباراة ريال مدريد مع ريال مايوركا، وهي واحدة من آخر المباريات، التي يقود فيها الإيطالي كارلو أنشيلوتي الفريق الملكي، بعد أن تم تعيينه مدربًا لمنتخب البرازيل.
ويعني تعثر ريال مدريد بالتعادل، أو الهزيمة تتويجًا مبكرًا للغريم التقليدي برشلونة، الذي وسع الفارق مع “الميرينغي” إلى 7 نقاط بعد انتصاره عليه الأحد الماضي في الكلاسيكو 4-3.
ويحتاج برشلونة إلى الفوز على الجار إسبانيول غدًا الخميس للتتويج بلقب الليغا رسميًا.
أما ريال مدريد فيخوض ريال لقاء اليوم مع ضيفه ريال مايوركا، بعدما حُسِمَ مصير مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي عُيِن رسميا الاثنين مدربًا للمنتخب البرازيلي حتى مونديال 2026، فاتحًا الطريق أمام القدوم المتوقع لشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن الألماني؛ كي يخلفه في المهمة.
ولن تكون المباراة ضد مايوركا الأخيرة لأنشيلوتي على ملعب “سانتياغو برنابيو” بل الوداع سيكون في المرحلة الختامية ضد ريال سوسييداد في 25 مايو الحالي.
ويغادر أنشيلوتي العاصمة الإسبانية كأحد أنجح المدربين الذين مروا في تاريخ النادي الملكي؛ إذ حقق 15 لقبًا خلال فترتين مع “لوس بلانكوس”؛ منها ثنائية الدوري ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.
في فترته الأولى مع ريال، قاد الفريق إلى لقبه العاشر في دوري أبطال أوروبا عام 2014. فاز بلقب المسابقة القارية الأم 3 مرات في المجمل مع ريال، وأُقيل في عام 2015، لكنه عاد لتسلّم زمام الأمور الفنية في عام 2021 بعد استقالة الفرنسي زين الدين زيدان، ليرفع الكأس صاحبة الأذنين الكبيرتين عامي 2022 و2024.
لكن تراجع أداء ريال هذا العام رغم تدعيم صفوفه بمبابي، متصدر ترتيب الهدافين برصيد 27 هدفًا، أوصل العلاقة بين الطرفين إلى نهايتها.
فبعد خسارته مرتين فقط في جميع المسابقات الموسم الماضي في طريقه للفوز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، عانى ريال هذا الموسم من 14 هزيمة، 4 منها أمام برشلونة، وسينتهي به الأمر بدون لقب كبير لأول مرة منذ موسم 2020-2021، لاعتبار أن التتويج بكأس السوبر الأوروبية وكأس إنتركونتيننتال ليس بالإنجاز الذي يؤخذ في الحسبان.
ومن المؤكد أن الريال وأنشيلوتي تأثرا بكثرة الإصابات التي طالت بعد موقعة برشلونة كلًا من المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور والمدافع لوكاس فاسكيز اللذين يغيبان عن نهاية الدوري، لينضما بذلك إلى داني كارفاخال،
والبرازيلي إيدر ميليتاو، والألماني أنتونيو روديغر، والنمساوي ديفيد ألابا، إضافة إلى الفرنسيين فيرلان مندي، وإدواردو كامافينغا.
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