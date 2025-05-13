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رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يصل المملكة في زيارة دولة وسمو ولي العهد في مقدمة مستقبليه

صحيفة البلادaccess_time16 / ذو القعدة / 1446 هـ      13 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – واس
وصل فخامة الرئيس دونالد جي ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم إلى الرياض، في زيارة دولة للمملكة.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مقدمة مستقبليه في مطار الملك خالد الدولي.

كما كان في استقبال فخامته، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان (الوزير المرافق).

وأثناء نزول فخامته عزفت الأبواق وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبًا بقدومه.

وتبادل سمو ولي العهد وفخامة الرئيس الأمريكي خلال استراحة قصيرة في صالة التشريفات بالمطار، الأحاديث الودية، وتناولا القهوة السعودية.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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