توقيع بروتوكولين للصادرات.. منتجات الألبان السعودية تدخل الأسواق الصينية

بكين – متابعات

وقع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ، ورئيس الهيئة العامة للجمارك الصينية سون ميجون ، بروتوكولين لتصدير منتجات الألبان، والمستزرعات المائية السعودية إلى الأسواق الصينية، وذلك على هامش الزيارة الرسمية الحالية للمهندس الفضلي إلى بكين.

وذكرت “واس” أن اللقاء شهد مناقشة آفاق تعزيز التبادل التجاري في مجالات الأحياء المائية ومشتقات الألبان، وسبل تطوير التعاون الجمركي بين البلدين، وتشجيع دخول الشركات السعودية إلى الأسواق الصينية، وتسهيل إجراءات التصدير، بما يعكس توجه المملكة نحو تنمية صادراتها الوطنية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وثمّن المهندس الفضلي التعاون المثمر والبنّاء، والذي أسهم بشكل فاعل في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، لا سيما في مجال المنتجات عالية الجودة.