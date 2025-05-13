بعد عقدين من الغياب.. النجمة يعود لدوري المحترفين

البلاد- جدة
حسم فريق النجمة تأهله رسمياً إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد غياب عن دوري «الكبار» لمدة تتجاوز العقدين من الزمن، وذلك قبل جولة من نهاية دوري الدرجة الأولى.
تغلب النجمة على ضيفه فريق أحد بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من دوري الدرجة الأولى، ليحكم قبضته على المركز الثاني بلائحة الترتيب والمؤهل بصورة مباشرة للصعود.
ولن تكون مواجهة أحد هي الأخيرة للنجمة؛ إذ سيلعب مباراته الأخيرة أمام الجندل الأحد 18 مايو الجاري، لكن هذه المواجهة لن تحمل معها أي تأثير على مركزه، حيث ضمن ثاني الترتيب، ليرافق «نيوم» ببطاقة مباشرة، فيما ستتصارع أربعة فرق على حصد البطاقة الثالثة في «ملحق بلاي أوف».
د40‘⚽️ هدف لـ @alnajmahfc
سيلا سو يفتتح التسجيل 👏#النجمة_أحد #دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/2ZL3cfe6u1
— دوري يلو (@FDL_KSA) May 12, 2025
د85‘⚽️ هدف لـ @alnajmahfc
ريان المطيري يحرز الهدف الثاني 👏#النجمة_أحد #دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/STueRQksmK
— دوري يلو (@FDL_KSA) May 12, 2025