الرياضة

بعد عقدين من الغياب.. النجمة يعود لدوري المحترفين

صحيفة البلادaccess_time16 / ذو القعدة / 1446 هـ      13 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
حسم فريق النجمة تأهله رسمياً إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد غياب عن دوري «الكبار» لمدة تتجاوز العقدين من الزمن، وذلك قبل جولة من نهاية دوري الدرجة الأولى.

تغلب النجمة على ضيفه فريق أحد بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من دوري الدرجة الأولى، ليحكم قبضته على المركز الثاني بلائحة الترتيب والمؤهل بصورة مباشرة للصعود.

ولن تكون مواجهة أحد هي الأخيرة للنجمة؛ إذ سيلعب مباراته الأخيرة أمام الجندل الأحد 18 مايو الجاري، لكن هذه المواجهة لن تحمل معها أي تأثير على مركزه، حيث ضمن ثاني الترتيب، ليرافق «نيوم» ببطاقة مباشرة، فيما ستتصارع أربعة فرق على حصد البطاقة الثالثة في «ملحق بلاي أوف».

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *