متابعات انطلاق مناورات “عنقاء الأناضول 2025” في تركيا بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية

قونية- واس

انطلق في قاعدة كونيا الجوية بجمهورية تركيا، أمس، تمرين البحث والإنقاذ القتالي “عنقاء الأناضول 2025”, بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية، إلى جانب قوات عددٍ من الدول الشقيقة والصديقة. وأكّد قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في التمرين المقدم الطيار الركن عبدالرحمن بن مشبب آل منصور، أن القوات الجوية تشارك في التمرين بطائرتين عمودية بحث وإنقاذ قتالي من طراز “كوغر”، بكامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة، إلى جانب ستة مسيطرين جويين؛ بهدف رفع مستوى الجاهزية العملياتية والتدرب في بيئة تحاكي واقع العمليات وتعزيز تبادل الخبرات بين المشاركين. وأضاف أن التمرين الذي يستمر لمدة 11 يومًا؛ يستهدف التدريب على إتقان تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ القتالي المساندة للعمليات الجوية، إضافة إلى تدريب فرق السيطرة الجوية التكتيكية على تنفيذ المهام مع منظومات الدول الصديقة والشقيقة المشاركة بالتمرين. وكانت مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين، وصلت إلى جمهورية تركيا الأسبوع الماضي، وكان في استقبالها لدى وصولها قاعدة كونيا الجوية الملحق العسكري بسفارة المملكة في أنقرة العميد البحري الركن عبدالله بن عبدالرحمن بن غيث.