الرياضة انطلاق عرض “ليلة الأبطال” من تنظيم موسم الرياض وWWE

هاني البشر- الرياض

أعلن موسم الرياض، بالتعاون مع WWE التابعة لمجموعة TKO القابضة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: TKO)، عن استضافة عرض “ليلة الأبطال” (Night of Champions) في المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض، يوم السبت 28 يونيو 2025، ضمن سلسلة الفعاليات العالمية التي تشهدها المملكة. وقبلها بيوم واحد، وتحديدًا مساء الجمعة 27 يونيو، تحتضن المملكة أرينا أيضًا عرض “سماك داون” الشهير، وذلك للمرة الأولى في تاريخ العاصمة الرياض، في خطوة تؤكد على المكانة المتنامية للمملكة على خارطة الترفيه العالمي. وسيُعرض “سماك داون” عبر قناة USA Network، فيما يُبث “ليلة الأبطال” حصريًا على منصة Peacock داخل الولايات المتحدة. كما سيتم بث العرضين مباشرة عبر منصة نتفليكس في السعودية وأغلب الأسواق العالمية، في إطار الشراكة الجديدة بين WWE والمنصة العالمية. ومن المنتظر أن تُعلَن تفاصيل طرح التذاكر والتحديثات الخاصة بالحدث خلال الأسابيع المقبلة، وسط توقعات بإقبال جماهيري كبير من عشاق المصارعة حول العالم.