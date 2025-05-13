الهيئة العامة للنقل وأوبر توقعان شراكة إستراتيجية لإطلاق المركبات ذاتية القيادة في المملكة

البلاد- الرياض
برعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وقّعت الهيئة العامة للنقل وشركة (أوبر تكنولوجي) اتفاقية شراكة إستراتيجية لإطلاق المركبات ذاتية القيادة في المملكة, في خطوة تعكس الجهود لمواكبة التطورات التقنية وتبني الابتكارات الحديثة في قطاع النقل وتمكين التنقل الذكي بما يحقق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030.
وقّع مذكرة التفاهم رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، والرئيس التنفيذي للشركة دارا خسروشاهي، عقب اجتماع عُقد في الرياض على هامش منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية.
وستطلق الهيئة العامة للنقل أولى رحلات المركبات ذاتية القيادة عبر تطبيق “أوبر”، بالشراكة مع مزودي الخدمات قبل نهاية هذا العام، وسيشمل تطبيق هذه الخطوة في بدايتها مساندة ووجود مشغلين داخل المركبات للمساعدة في ضمان السلامة.
ومن خلال الاستفادة من شبكة أوبر لتوجيه الرحلات، ستعمل الهيئة العامة للنقل وأوبر مع شركاء تكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة لتوسيع نطاق وصول المستهلكين إلى تكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة.
ومن خلال الاستفادة من شبكة أوبر لتوجيه الرحلات، ستعمل الهيئة العامة للنقل وأوبر مع شركاء تكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة لتوسيع نطاق وصول المستهلكين إلى تكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة.
وتتماشى هذه الشراكة الإستراتيجية مع رؤية المملكة 2030 لمستقبل التنقل، التي تهدف إلى قيادة تحول جريء في اقتصاد المملكة وبنيتها التحتية وقطاع النقل فيها, وسيُكمّل إطلاق المركبات ذاتية القيادة في المملكة البنية التحتية الحالية ويُسرّع من طرح حلول تنقل سلسة للسكان والزوار على حد سواء.
وقال رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح الرميح: “تدعم هذه الشراكة جهودنا لتمكين تقنيات النقل الذكي وتحقيق الأهداف الوطنية في إطار رؤية 2030, ومن خلال هذا التعاون نهدف إلى تهيئة بيئة تنظيمية تشجع الابتكار مع ضمان السلامة وجودة الخدمة في جميع أنحاء القطاع”.
وأكدت الهيئة العامة للنقل وأوبر، أن السلامة أولوية قصوى ومن خلال هذا التعاون سيتم وضع إطارًا تنظيميًّا متينًا لتعزيز سلامة التنقل والإسهام في بناء طرق أكثر أمانًا وحلول نقل أذكى للجميع.