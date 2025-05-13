الرياضة

الهلال يهزم النصر.. ويتوج بدوري الطائرة للمرة الـ20

صحيفة البلادaccess_time16 / ذو القعدة / 1446 هـ      13 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
تُوّج فريق الهلال للكرة الطائرة بلقب الدوري السعودي الممتاز للموسم الرياضي الجاري، عقب فوزه على غريمه النصر بـ3 أشواط دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت مساء الاثنين على صالة نادي النصر في الرياض ضمن الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

جاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: (25 – 20، 25 – 19، 25 – 20)، حيث فرض لاعبو الهلال أفضليتهم طيلة فترات اللقاء، ليحسموا المباراة بثلاثية نظيفة. وبهذا الانتصار رفع الهلال رصيده إلى 45 نقطة، ضامناً التتويج باللقب رسمياً قبل الجولة الختامية، فيما تجمد رصيد النصر عند 36 نقطة في المركز الثالث.

 

ومن المقرر أن يختتم الهلال موسمه بمواجهة فريق الاتحاد يوم الأحد المقبل، على ملعب صالة وزارة الرياضة بالرياض، وهي المباراة التي ستشهد مراسم التتويج بالكأس وتسليم الميداليات الذهبية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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