الهلال يهزم النصر.. ويتوج بدوري الطائرة للمرة الـ20

البلاد- جدة
تُوّج فريق الهلال للكرة الطائرة بلقب الدوري السعودي الممتاز للموسم الرياضي الجاري، عقب فوزه على غريمه النصر بـ3 أشواط دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت مساء الاثنين على صالة نادي النصر في الرياض ضمن الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.
جاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: (25 – 20، 25 – 19، 25 – 20)، حيث فرض لاعبو الهلال أفضليتهم طيلة فترات اللقاء، ليحسموا المباراة بثلاثية نظيفة. وبهذا الانتصار رفع الهلال رصيده إلى 45 نقطة، ضامناً التتويج باللقب رسمياً قبل الجولة الختامية، فيما تجمد رصيد النصر عند 36 نقطة في المركز الثالث.