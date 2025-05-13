النصر  يهيمن على تشكيلة الجولة 31 بدوري روشن

سيطر فريق النصر على تشكيلة الجولة الحادية والثلاثين بدوري روشن السعودي- بحسب شبكة “أوبتا” للإحصاءات. النصر حقق فوزاً ساحقاً على الأخدود 9-0، ليُعادل أكبر انتصار في تاريخ دوري المحترفين، المسجّل باسم الهلال (9-0) أمام الحزم عام 2023 والفتح عام 2025. وضمّت التشكيلة المثالية 5 لاعبين من النصر، هم نواف بوشل ومارسيلو بروزوفيتش وأيمن يحيى وساديو ماني وجون دوران. كذلك تضمّنت التشكيلة لاعبين من الهلال، هما لاعب الوسط روبن نيفيز والقائد سالم الدوسري، فيما غاب عنها لاعبو الاتحاد متصدّر الدوري. تشكيلة الجولة 31 بالدوري السعودي: حارس المرمى: عبد القدوس عطية (التعاون) الدفاع: عبد الله هوساوي (الخلود)، ويليام إيكونغ (الخلود)، وناتشو (القادسية) ونواف بوشل (النصر) الوسط: روبن نيفيز (الهلال)، ومارسيلو بروزوفيتش (النصر) وسالم الدوسري (الهلال) الهجوم: أيمن يحيى (النصر)، وساديو ماني (النصر) وجون دوران (النصر).