“المياه الوطنية” تعلن جاهزيتها لاستقبال زوار المدينة المنورة

البلاد- الرياض

أعلنت شركة المياه الوطنية، جاهزيتها لخدمة زوار المسجد النبوي بالمدينة المنورة، ضمن خطتها التشغيلية لموسم الزيارة الأول لحج هذا العام 1446هـ، حيث تخطط لتوزيع (615) ألف متر مكعب من المياه يوميًا.

وأكدت جاهزية أكثر من (1203) من أطقمها الفنية والهندسية والإدارية لمتابعة العمليات التشغيلية لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام، بمعدل ضخ مستمر (24 / 7) للمسجد النبوي، والمنطقة المركزية، والمواقع الدينية والتاريخية. وأشارت الشركة إلى أن جميع شبكات المياه والخزانات ومساكن الحجاج تخضع للفحص المختبري باستمرار للتأكد من جودة المياه وسلامتها، وذلك من خلال أطقم العمل في المختبر المركزي، والمختبرات المتنقلة المجهزة بشكل كامل لفحص أكثر من (1077) عيِّنة يوميًا. وأوضحت أن إدارة التدفقات ومراقبتها في شبكات المياه بالمنطقة المركزية سيكون من خلال منظومة تشغيل ذكية، وعبر غرفة المراقبة والتحكم “SCADA” التي تمكّن المختصين بالشركة من متابعة الخدمة بشكل لحظي، وضمان استمراريتها بجودة عالية. وأكدت الشركة مضيها قدمًا في تقديم خدمات مياه مستدامة، وذات جودة نوعية تتوافق مع أعلى المعايير، وتحقق مؤشرات أدائها، وتسهم في خدمة ضيوف وزوار المدينة المنورة على أكمل وجه.