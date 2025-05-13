المجلس الأولمبي الآسيوي يمنح ابن جلوي وسام الاستحقاق

البلاد- جدة

قدم المجلس الأولمبي الآسيوي، وسام الاستحقاق “Merit Award”، للأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وذلك نظير إسهامات سموه في تنمية الحركة الأولمبية خلال أكثر من عقد من الزمن قضاها في مناصب قيادية ضمن المنظومة الرياضية الآسيوية.

جاء ذلك خلال أعمال الجمعية العمومية الخامسة والأربعين، للمجلس الأولمبي الآسيوي، التي عقدت أمس في دولة الكويت، برئاسة رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي راجا راندير سينغ. وتسلم بن جلوي الوسام من الرئيس المنتخب القادم للجنة الأولمبية الدولية كيرستي كوفنتري، ونائب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي توميوثي فوك.

وقدم الأمير فهد بن جلوي، الشكر والتقدير، للمجلس الأولمبي الآسيوي، نظير هذا الاحتفاء والتكريم، والأول من نوعه في تاريخ اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مشيرًا إلى أن فوزه بهذا الوسام، لم يكن ليتم، لولا الدعم والتمكين، الذي توليه القيادة الحكيمة – حفظها الله – ، للكوادر والقدرات السعودية وخاصة على مستوى القطاع الرياضي، بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.