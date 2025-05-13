الرياضة الاتفاق يجدد عقد المدرب سعد الشهري

الدمام- البلاد

جددت إدارة نادي الاتفاق عقد المدرب الوطني سعد الشهري، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، لمدة موسم واحد، وذلك بعد اتفاق الطرفين. جرت مراسم التجديد في قاعة المؤتمرات في مقر النادي بحضور كل من، سامر المسحل رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق، والمدرب سعد الشهري. وجاء قرار التجديد بعد المستويات المميزة التي قدمها الفريق تحت قيادة الشهري منذ توليه المهمة عقب إقالة المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، حيث نجح في إحداث نقلة فنية واضحة. من جانبه، تمنى سامر المسحل، سامر المسحل رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق، التوفيق للمدرب سعد الشهري، مؤكدًا ثقته وثقة مجلس الإدارة والأعضاء الذهبيين في قدراته، ومشيرًا إلى أن الجميع في النادي يتطلعون إلى عمل يليق باسم الاتفاق وتاريخه.