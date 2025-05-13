الإقتصاد

الاتفاق الأمريكي الصيني يصعد بالأسواق

صحيفة البلادaccess_time16 / ذو القعدة / 1446 هـ      13 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

وكالات – عواصم
في خطوة أثارت تفاؤلا واسعا في العالم، جاء اتفاق الولايات المتحدة الأمريكية والصين أمس على خفض الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يومًا ، سيتم بموجبه خفض الرسوم الأمريكية على المنتجات الصينية والبالغة حاليًا 145 % إلى 30 %، فيما ستخفض الصين الرسوم التي فرضتها على المنتجات الأمريكية والبالغة 125% إلى 10 %.
وفي استجابة سريعة من الأسواق العالمية ، ارتفع سعر برميل خام برنت إلى 66,11 دولار ، وخام غرب تكساس الوسيط 63,24 دولار، كما شهدت الكثير من أسواق المال والأسهم ارتفاعات نسبية ، وسط توقعات إيجابية تدعم النمو الاقتصادي في العالم.

صحيفة البلاد

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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