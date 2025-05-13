الاتفاق الأمريكي الصيني يصعد بالأسواق

وكالات – عواصم

في خطوة أثارت تفاؤلا واسعا في العالم، جاء اتفاق الولايات المتحدة الأمريكية والصين أمس على خفض الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يومًا ، سيتم بموجبه خفض الرسوم الأمريكية على المنتجات الصينية والبالغة حاليًا 145 % إلى 30 %، فيما ستخفض الصين الرسوم التي فرضتها على المنتجات الأمريكية والبالغة 125% إلى 10 %.

وفي استجابة سريعة من الأسواق العالمية ، ارتفع سعر برميل خام برنت إلى 66,11 دولار ، وخام غرب تكساس الوسيط 63,24 دولار، كما شهدت الكثير من أسواق المال والأسهم ارتفاعات نسبية ، وسط توقعات إيجابية تدعم النمو الاقتصادي في العالم.