إنفانتينو: السعودية ستنظم نسخة تاريخية من كأس العالم 2034

الرياض- البلاد

أشاد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية؛ لتطوير كرة القدم، مؤكدًا أنها تسير بخطى ثابتة نحو تنظيم نسخة تاريخية من كأس العالم 2034.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان” الطريق إلى2034.. الشراكات والتقدم نحو كأس العالم في السعودية” ضمن فعاليات تستضيفها الرياض.

– استضافة تاريخية

وقال إنفانتينو: “سعيد بوجودي في مدينة الرياض الجميلة، المملكة العربية السعودية تستثمر كثيرًا في كرة القدم، وهي من أبرز المستثمرين في اللعبة على مستوى العالم، وتستعد لحدث تاريخي يتمثل في استضافة كأس العالم 2034”.

وأضاف: “خلال شهر من الآن، ستنطلق بطولة كأس العالم للأندية، التي سيشارك فيها نادي الهلال السعودي، ضمن مجموعة تضم ريال مدريد”.

وتحدث رئيس الفيفا عن التأثير العالمي للعبة، قائلًا:” كرة القدم يتابعها أكثر من 5 مليارات شخص حول العالم.. نريد أن نكون أصحاء وسعداء، فهي لعبة توحد العالم وتجمع الناس معًا”.

كما أثنى إنفانتينو على خطوات المملكة في تطوير كرة القدم للسيدات، مؤكدًا أنها تقوم بعمل استثنائي وتضخ استثمارات هائلة في هذا الجانب الحيوي من اللعبة.

– الفيفا والاستثمار في الرياضة العالمية

وفي السياق الاقتصادي، أشار إنفانتينو إلى الأثر الكبير لكرة القدم على الاقتصاد العالمي:” كأس العالم يحرّك اقتصاد كرة القدم عالميًا، حيث بلغ الناتج المحلي للعبة في عام واحد نحو 270 مليار دولار، 70% منه يأتي من أوروبا”.

واختتم بقوله: “الاستثمار في الفيفا يعد من أقوى الاستثمارات في عالم الرياضة؛ لما يتيحه من عوائد اقتصادية وانتشار عالمي وتأثير جماهيري لا مثيل له”.