الرياضة أنشيلوتي يقود البرازيل براتب يفوق كل مدربي أوروبا

البلاد- جدة وجّه الاتحاد البرازيلي لكرة القدم الشكر لنادي ريال مدريد لتعاونه في التعاقد مع كارلو أنشيلوتي، الذي وصفه بأنه “أفضل مدرب في التاريخ”. وراهنت البرازيل على أنشيلوتي لتحقيق حلم الفوز بكأس العالم للمرة السادسة في 2026 بعد سنوات طويلة من التعثر، ولذلك حددت مكافأة شخصية له بقيمة 5 ملايين يورو إذا توج باللقب في أميركا الشمالية. وبعد الإعلان عن التعاقد بدأت تتكشف تفاصيل من عقد المدرب الإيطالي المخضرم، حيث ذكرت شبكة “ESPN” بنسختها البرازيلية أن أنشيلوتي سيتقاضى 770 ألف يورو شهرياً (نحو 10 ملايين يورو سنوياً)، وهو ضعف ما كان يحصل عليه سلفاه دوريفال جونيور وتيتي، لكنه أقل بالطبع من راتبه في ريال مدريد. يتضمن عقد المدرب الجديد لمنتخب البرازيل كارلو أنشيلوتي بنداً مفاجئاً يرتبط بناديه الحالي ريال مدريد. راتب أنشيلوتي سيجعله ضمن الأعلى أجراً بين مدربي منتخبات العالم؛ إذ يتقاضى توماس توخيل مدرب إنجلترا، الأغلى في أوروبا، 6 ملايين يورو سنوياً، يليه يوليان ناغلزمان مدرب ألمانيا (4.8 مليون) وروبرتو مارتينيز مدرب البرتغال (4 ملايين) وديدييه ديشان مدرب فرنسا (3.8) ولويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا (1.25). ولن يرافقه نجله ومساعده دافيدي هذه المرة؛ إذ يبدو قريباً من خلافة سيسك فابريغاس في قيادة فريق كومو الإيطالي. مكالمة نيمار صحيفة “Ge Globo” كشفت أن أنشيلوتي اتصل بنيمار وكاسيميرو بالفعل لإبلاغهما بأنه سيعتمد عليهما في مهمته الجديدة. وأضافت أنه قال لنيمار: إنه يعتبره “ركيزة مهمة جداً” في كأس العالم 2026، كما أبلغ كاسيميرو بأنه سيعيده لصفوف المنتخب بعد فترة من الاستبعاد.