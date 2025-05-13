أكد أنها تسرّع وتيرة الابتكار.. وزير “الاتصالات”: «هيوماين» تعزز ريادة المملكة في الذكاء الاصطناعي

البلاد – الرياض

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، أن إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة-حفظه الله- عن إطلاق شركة “هيوماين” يُعد رسالة واضحة بأن المملكة ماضية في تعزيز مكانتها وريادتها في الذكاء الاصطناعي، وعزمها على التوسع والنمو الإقليمي والعالمي مع شركائها، بما يتماشى مع تطلعات المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح أن إطلاق “هيوماين” يشكل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الرقمي والابتكار، وتسريع جهود المملكة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات في مختلف المجالات، خصوصًا مع ما تمتلكه المملكة من مزايا تنافسية؛ بصفتها نقطة رقمية لربط القارات، ومنصة مثالية للابتكار معتمدة على البنية الرقمية المتقدمة والقدرات والمواهب الرقمية، التي تعد الأكبر على مستوى المنطقة.