أخبار وأرقام

السوق السعودية

ارتفع المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية ،الاثنين ، بنسبة 1.19 % إلى مستوى 11481 نقطة ، وبلغت قيمة التداولات نحو 2.9 مليار ريال بتداول 148.05 مليون سهم تقريبا، وبلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة 9.32 تريليون ريال. ووفق بيانات “تداول السعودية” ارتفعت أسهم 202 شركة وانخفضت أسهم 37 شركة من إجمالي 253 شركة مدرجة.

طيران ناس

حددت “طيران ناس” النطاق السعري لأسهم الشركة في الطرح العام الأولي بين 76 و80 ريالا للسهم ، وتستمر فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات من 12 إلى 18 مايو الحالي. وبحسب البيانات تعتزم الشركة طرح 51.26 مليون سهم من أسهمها في تاسي، تُشكّل نسبة 33.4% من رأس مال الشركة الحالي قبل زيادته، والبالغ 1534.25 مليون ريال.

سوق العقار

شهد الأسبوع الماضي تنفيذ 3,855 صفقة عقارية بقيمة 29.2 مليار ريال، وسجلت الرياض 573 صفقة بقيمة تزيد على 1.4 مليار ريال ، فيما شهدت جدة تنفيذ 680 صفقة بقيمة 26.3 مليار ريال ، ومكة المكرمة 186 صفقة بقيمة 165.4 مليون ريال .وفي الدمام تم تنفيذ 93 صفقة بقيمة 115.7 مليون ريال ، بينما سجلت أبها 54 صفقة بقيمة 41 مليون ريال.