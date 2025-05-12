5.6 % نمو “غير النفطية”.. ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي

البلاد – الرياض

سجل الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي في المملكة العربية السعودية ارتفاعا خلال شهر مارس الماضي بنسبة 2 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. وأظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، ارتفع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي إلى 106.51 نقطة ، مدعوماً بارتفاع نشاط الصناعة التحويلية، التي سجلت نموًا ملحوظًا بلغ 5.1 % على أساس سنوي. وسجل نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية، ارتفاعا بنسبة 14.3 % وصُنع المواد الغذائية بنسبة 6.9 % ، كما ارتفع مؤشر نشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها 15 %، فيما انخفض نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعًا 0.9 %.

على صعيد الأداء الشهري للمؤشر الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية تشير النتائج إلى ارتفاع أداء المؤشر بنسبة 2.9 % مدعومًا بارتفاع نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية الذي ارتفع بنسبة 7.2 % ونشاط صنع المواد الغذائية الذي ارتفع بنسبة 12.4 %.

وبالنسبة لمستوى التصنيفات الاقتصادية الرئيسة، ارتفع مؤشر الأنشطة النفطية بنسبة 0.5 %، فيما سجّل مؤشر الأنشطة غير النفطية ارتفاعًا بنسبة 5.6 % مقارنةً بمارس 2024.