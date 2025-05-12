الإقتصاد

5.6 % نمو “غير النفطية”.. ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي

صحيفة البلادaccess_time15 / ذو القعدة / 1446 هـ      12 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض
سجل الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي في المملكة العربية السعودية ارتفاعا خلال شهر مارس الماضي بنسبة 2 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. وأظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، ارتفع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي إلى 106.51 نقطة ، مدعوماً بارتفاع نشاط الصناعة التحويلية، التي سجلت نموًا ملحوظًا بلغ 5.1 % على أساس سنوي. وسجل نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية، ارتفاعا بنسبة 14.3 % وصُنع المواد الغذائية بنسبة 6.9 % ، كما ارتفع مؤشر نشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها 15 %، فيما انخفض نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعًا 0.9 %.
على صعيد الأداء الشهري للمؤشر الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية تشير النتائج إلى ارتفاع أداء المؤشر بنسبة 2.9 % مدعومًا بارتفاع نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية الذي ارتفع بنسبة 7.2 % ونشاط صنع المواد الغذائية الذي ارتفع بنسبة 12.4 %.
وبالنسبة لمستوى التصنيفات الاقتصادية الرئيسة، ارتفع مؤشر الأنشطة النفطية بنسبة 0.5 %، فيما سجّل مؤشر الأنشطة غير النفطية ارتفاعًا بنسبة 5.6 % مقارنةً بمارس 2024.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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