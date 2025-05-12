405 مليارات إجمالي إيرادات الربع الأول.. 80 مليار ريال توزيعات أرباح «أرامكو السعودية»

البلاد – الظهران

بنتائج قوية ، حققت أرامكو السعودية صافي دخل بلغ 97.5 مليار ريال للربع الأول من العام الحالي 2025، وتوزيع أرباح أساسية على المساهمين عن الربع الأول ، بإجمالي 80.11 ملیار ، تشمل 79.29 ملیار ، وتوزيعات أرباح مرتبطة بالأداء وتقدر بـ82 مليون ريال. وأوضحت في بيانها أن عد الأسهم المستحقة للأرباح تبلغ 241.88 مليار سهم، إذ تبلغ حصة السهم الواحد من إجمالي المبلغ الموزع 0.3312 للسهم، لافتة إلى أن تاريخ أحقية التوزيع هو 21 مايو الحالي، بينما تاريخ التوزيع 29 من الشهر ذاته.

وتعكس هذه الأرقام الموثوقية والكفاءة العالية والأعمال منخفضة التكلفة ، حيث أشارت أرامكو إلى أن إجمالي الإيرادات بلغ 405.65 مليار ريال للربع الأول من عام 2025، مقارنة مع 392.92 مليار ريال للربع الرابع من عام 2024، مبينة أن الارتفاع في الإيرادات كان مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المنتجات المكررة والكيميائية.

وبحسب البيان بلغت التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل بلغت 118.9 مليار ريال، فيما بلغت 126 مليار في الربع الأول من العام 2024 ، وبلغت التدفقات النقدية الحرة بلغت 71.8 مليار ريال، وبلغت 85.3 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي 2024م.

استحواذات واكتشافات مستدامة وزيادة الغاز

أكدت “أرامكو السعودية” أن إعلان وزارة الطاقة عن اكتشافات جديدة للنفط والغاز ، يعكس الميزة المستدامة في الاستكشاف، إضافة إلى اتفاقيات نهائية للشركة ، للاستحواذ على حصة ملكية بنسبة 25 % في شركة “يوني أويل بتروليوم” الفلبينية لدعم النمو الإستراتيجي لسلسلة القيمة في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، واكتمال الاستحواذ على حصة ملكية بنسبة 50 % في شركة الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية بهدف الاستفادة من الفرص الناشئة للطاقة منخفضة الكربون، وإطلاق محطة تجريبية للاستخلاص المباشر لثاني أكسيد الكربون من الهواء يمهّد الطريق لمزيد من التوسع في التقنيات المبتكرة للخفض من الانبعاثات.

وأوضحت أنه سيتم رفع طاقة إنتاج الغاز بأكثر من 60 % بحلول 2030 ، حيث تضيف استثمارات الغاز نحو 38 مليار ريال تدفقات سنوية، مبينة أن قطاعي التكرير والكيميائيات يسهمان في تحقيق التوازن بالمنتجات، حيث إن مشاريع الوقود والكيميائيات تضيف حتى 38 مليار ريال سنويًّا في 2030. وأشارت أرامكو إلى أنه يجري التركيز على مشاريع عالية العائد في مختلف القطاعات، كما تواصل الشركة تنفيذ خطط النمو في التكرير والكيميائيات رغم التحديات، لافتة إلى أن قطاعي التكرير والكيميائيات يشكلان 56 % من إنتاج النفط الخام.