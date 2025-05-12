4 مسارات لخطة “وقاء” التشغيلية في موسم الحج

البلاد ــ جدة

اطلع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” المهندس أيمن بن سعد الغامدي على الخطة التشغيلية للمركز بمنطقة مكة المكرمة، والاستعدادات اللازمة لتنظيم فرق العمل في قطاعي الصحة النباتية والصحة الحيوانية، وذلك في إطار استعدادات المركز لموسم حج عام 1446هـ. كما تفقد الرئيس التنفيذي لـ “وقاء” على الخطة التشغيلية للمركز، وذلك من خلال (4) مسارات رئيسة تشمل: مكافحة الآفات الحشرية، ومخاطر الصحة الحيوانية أثناء نقل الحيوانات داخل المشاعر المقدسة، وتطبيق الرقابة على الأمراض الوبائية وإجراءات الأمن الحيوي، ومكافحة العدوى في أسواق الماشية والمسالخ، إلى جانب أعمال استكشاف ومكافحة نواقل الأمراض.

والتقى الغامدي خلال الزيارة بالمسؤولين والمختصين بفرع منطقة مكة المكرمة التابعين للمركز؛ لاستعراض الاستعدادات ومناقشة مدى جاهزية الفرع بكل ما يتطلبه تنفيذ أعمال المركز بمنطقة مكة المكرمة، والمدينة المنورة لضمان توفير الخدمات لحجاج وزوار بيت الله الحرام، والمسجد النبوي ليؤدوا مناسكهم بيسر وطمأنينة. وأكّد الغامدي على اهتمام القيادة الرشيدة- أيدها الله- بتوفير سبل الراحة والطمأنينة لحجاج وزوار بيت الله الحرام والمسجد النبوي وكافة المشاعر المقدسة، مشيرًا إلى أن الفرق البيطرية في قطاع الصحة الحيوانية، وفرق الكشف والمكافحة في قطاع الصحة النباتية على أهبة الاستعداد والجاهزية للقيام بأعمالهم على أكمل وجه، ولتحقيق أعلى معدلات الأداء والجاهزية، فيما يتعلق باختصاص المركز.