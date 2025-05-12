3.2 تريليون ريال قروض مصرفية

البلاد – الرياض

ارتفعت القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، إلى المؤسسات الحكومية غير المالية والقطاع الخاص بنسبة 16 % بنهاية شهر مارس من العام الحالي، لتصل إلى 3205 مليارات ريال مقارنة بنحو 2757 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2024. ووفقًا للنشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” ، ارتفعت القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، للقطاع الخاص بنهاية شهر مارس لتصل إلى 2987.8 مليار ريال، وذلك بارتفاع قدره 15 %. وبلغت القروض الممنوحة للمؤسسات الحكومية غير المالية نحو 217.3 مليار ريال ، مرتفعة بنسبة قدرها 38 %.