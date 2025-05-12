الإقتصاد

3.2 تريليون ريال قروض مصرفية

صحيفة البلادaccess_time15 / ذو القعدة / 1446 هـ      12 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض
ارتفعت القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، إلى المؤسسات الحكومية غير المالية والقطاع الخاص بنسبة 16 % بنهاية شهر مارس من العام الحالي، لتصل إلى 3205 مليارات ريال مقارنة بنحو 2757 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2024. ووفقًا للنشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” ، ارتفعت القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، للقطاع الخاص بنهاية شهر مارس لتصل إلى 2987.8 مليار ريال، وذلك بارتفاع قدره 15 %. وبلغت القروض الممنوحة للمؤسسات الحكومية غير المالية نحو 217.3 مليار ريال ، مرتفعة بنسبة قدرها 38 %.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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