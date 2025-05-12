الرياضة 10 ملايين يورو تفصل الهلال عن أوسيمين

هلال سلمان – جدة لا تزال مساعي نادي الهلال الجادة قائمة للتعاقد مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، الذي يلعب بنظام الإعارة مع فريق غلطة سراي التركي، حيث أشارت ميديا تركية إلى أن إدارة النادي العاصمي قدمت عرضًا مغريًا لضم مهاجم نابولي الإيطالي، يتقاضى بموجبه مبلغ 30 مليون يورو سنويًا، لكن اللاعب طالب بزيادة راتبه إلى 40 مليون يورو؛ من أجل الموافقة على الانتقال. وأشارت مصادر تركية إلى أن نادي الهلال سيجتمع مع وكلاء أوسيمين يوم الأربعاء؛ من أجل مناقشة مطالب اللاعب وحسم الصفقة. ويسعى الهلال لتعزيز صفوفه قبل مشاركته المرتقبة في كأس العالم للأندية، التي ستقام منتصف شهر يونيو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية. وهناك تفاؤل في الأوساط الهلالية بإمكانية حسم الصفقة، خصوصا أن نادي نابولي لا يرغب باستعادة خدمات أوسيمين، وفي الوقت ذاته يرفض بيعه إلى ناد منافس في الدوري الإيطالي، حيث قدم نادي يوفنتوس عرضا لضم المهاجم النيجيري، لم يعره نادي الجنوب الإيطالي أي اهتمام. ويرغب نادي غلطة سراي التركي بالاحتفاظ باللاعب لكنه لن يتمكن من دفع المبلغ الكبير، الذي يطلبه نادي نابولي من أجل التخلي عن هدافه، وهو 75 مليون يورو. يبلغ أوسيمين من العمر 26 عامًا، ويتصدر حاليًا ترتيب هدافي الدوري التركي؛ حيث أحرز 24 هدفًا مع غلطة سراي المتصدر.