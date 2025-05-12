مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 1.273 لغمًا عبر مشروع “مسام” في اليمن خلال أسبوع

البلاد – عدن

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو 2025م من انتزاع (1.273) لغمًا في مختلف مناطق اليمن منها (34) لغمًا مضادًا للدبابات و(1.239) ذخيرة غير منفجرة.

ونزع فريق “مسام” في محافظة عدن (1.187) ذخيرة غير منفجرة، وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، و(3) ذخائر غير منفجرة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، ونزع ذخيرتين غير منفجرتين بمديرية الوهط في محافظة لحج.

وفي مديرية مأرب بمحافظة مأرب استطاع الفريق نزع (32) لغمًا مضادًا للدبابات، وفي محافظة تعز نزع الفريق ذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية موزع، ولغمين مضادين للدبابات و (6) ذخائر غير منفجرة بمديرية ذباب، و(39) ذخيرة غير منفجرة بمديرية المظفر، وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة خلال شهر مايو حتى الآن إلى (3.112) لغمًا، فيما ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى (493) ألفًا و(256) لغمًا بعد أن زُرعت عشوائيًّا في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف في قلوب الآمنين.