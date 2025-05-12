الرياضة

شاهد| الهلال يقسو على العروبة برباعية

صحيفة البلادaccess_time15 / ذو القعدة / 1446 هـ      12 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
نجح فريق الهلال في تحقيق فوز كبير على ضيفه العروبة، برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الاثنين، على ملعب المملكة أرينا بالرياض، ضمن منافسات الجولة 31 من دوري روشن.

تقدم الهلال بالهدف الأول عبر ميتروفيتش في الدقيقة 28، وعزز سالم الدوسري النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 65؛ ليرفع الدوسري رصيده من الأهداف بقميص الهلال إلى 80 هدفًا في دوري المحترفين السعودي بفارق هدف عن معادلة أهداف لاعب الفريق السابق، الفرنسي بافيتمبي غوميز.


وشهدت الثواني الأخيرة تسجيل كايو سيزار الهدفين الثالث والرابع لمصلحة الهلال في الدقيقتين 90 “من ركلة جزاء” و90+2؛ ليرفع الهلال رصيده إلى 68 نقطة، واستمر في وصافة ترتيب دوري روشن خلف الاتحاد المتصدر بفارق 6 نقاط.

في المقابل استمر العروبة في منطقة الخطورة، بعد الخسارة وتجمد رصيده عند 30 نقطة محتلاً المركز السادس عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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