شاهد| الهلال يقسو على العروبة برباعية

البلاد- جدة
نجح فريق الهلال في تحقيق فوز كبير على ضيفه العروبة، برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الاثنين، على ملعب المملكة أرينا بالرياض، ضمن منافسات الجولة 31 من دوري روشن.
تقدم الهلال بالهدف الأول عبر ميتروفيتش في الدقيقة 28، وعزز سالم الدوسري النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 65؛ ليرفع الدوسري رصيده من الأهداف بقميص الهلال إلى 80 هدفًا في دوري المحترفين السعودي بفارق هدف عن معادلة أهداف لاعب الفريق السابق، الفرنسي بافيتمبي غوميز.
وشهدت الثواني الأخيرة تسجيل كايو سيزار الهدفين الثالث والرابع لمصلحة الهلال في الدقيقتين 90 “من ركلة جزاء” و90+2؛ ليرفع الهلال رصيده إلى 68 نقطة، واستمر في وصافة ترتيب دوري روشن خلف الاتحاد المتصدر بفارق 6 نقاط.
في المقابل استمر العروبة في منطقة الخطورة، بعد الخسارة وتجمد رصيده عند 30 نقطة محتلاً المركز السادس عشر.
هددددددف⚽!
الأول للهلال.. ميتروفيتش يسجل بصناعة سالم🔥⚽
الهلال 1 × 0 العروبة#دوري_روشن_السعودي#الهلال_العروبة | #SSC pic.twitter.com/1UACxHN1Y8
— SSC (@ssc_sports) May 12, 2025
هددددددف⚽!
ثنائية زرقاء.. سالم الدوسري يضيف الثاني للهلال🔥⚽
الهلال 2 × 0 العروبة#دوري_روشن_السعودي#الهلال_العروبة | #SSC pic.twitter.com/HAra3D1YMT
— SSC (@ssc_sports) May 12, 2025
هددددددف⚽!
كايو يضيف الثالث من علامة الجزاء🔥⚽
الهلال 3 × 0 العروبة#دوري_روشن_السعودي#الهلال_العروبة | #SSC pic.twitter.com/4QewnNdcKq
— SSC (@ssc_sports) May 12, 2025
هددددددف⚽!
كايو مجددًا.. رابع الأهداف الهلالية🔥⚽
الهلال 4 × 0 العروبة#دوري_روشن_السعودي#الهلال_العروبة | #SSC pic.twitter.com/eDN92RrmHm
— SSC (@ssc_sports) May 12, 2025