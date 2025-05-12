الرياضة

شاهد| النصر يدك شباك الأخدود بتسعة أهداف

صحيفة البلادaccess_time15 / ذو القعدة / 1446 هـ      12 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة
دك فريق النصر شباك مضيفه فريق الأخدود بتسعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الاثنين، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران، في ختام منافسات الجولة 31 من دوري روشن للمحترفين.

سجل كل من أيمن يحيى، ومارسيلو بروزوفيتش ومحمد مران هدفاً للنصر، بينما أحرز جون دوران هدفين، وتألق السنغالي ساديو ماني بتسجيله 4 أهداف” سوبر هاتريك”.

أكمل الأخدود المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 47 بعد طرد حارس مرماه باولو فيتور.
بهذا الفوز ارتفع رصيد النصر إلى 63 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الأخدود عند النقطة 28 في المركز السابع عشر، وبات قاب قوسين أو أدنى من الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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