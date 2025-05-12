شاهد| النصر يدك شباك الأخدود بتسعة أهداف

محمود العوضي- جدة
دك فريق النصر شباك مضيفه فريق الأخدود بتسعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الاثنين، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران، في ختام منافسات الجولة 31 من دوري روشن للمحترفين.
سجل كل من أيمن يحيى، ومارسيلو بروزوفيتش ومحمد مران هدفاً للنصر، بينما أحرز جون دوران هدفين، وتألق السنغالي ساديو ماني بتسجيله 4 أهداف” سوبر هاتريك”.
أكمل الأخدود المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 47 بعد طرد حارس مرماه باولو فيتور.
بهذا الفوز ارتفع رصيد النصر إلى 63 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الأخدود عند النقطة 28 في المركز السابع عشر، وبات قاب قوسين أو أدنى من الهبوط لدوري الدرجة الأولى.
النصر يقسو على الأخدود بـ9 أهداف نظيفة 🔥
📺 شاهد أهداف النصر ⬇️
#دوري_روشن_السعودي
#الخليج_الرياض | #SSC pic.twitter.com/4y1BXoHlEZ
— SSC (@ssc_sports) May 12, 2025