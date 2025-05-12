الرياضة سمو ولي العهد يستقبل لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى البارالمبية عبدالرحمن القرشي بمناسبة تحقيقه ذهبية دورة الألعاب البارالمبية في باريس

جدة- واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة اليوم، لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى البارالمبية عبدالرحمن القرشي؛ بمناسبة تحقيقه ميدالية ذهبية في دورة الألعاب البارالمبية بباريس. وقدم سمو ولي العهد التهنئة للبطل عبدالرحمن القرشي بمناسبة تحقيقه لهذا المنجز الرياضي، ومواصلته تسجيل النجاحات في المشاركات العالمية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يُعد دافعًا لكافة الرياضيين والرياضيّات السعوديين لبذل المزيد من الجهود نحو تحقيق الأهداف ورفع راية الوطن في مختلف المحافل المقبلة. من جانبه، عبّر اللاعب عبدالرحمن القرشي عن خالص شكره وعظيم امتنانه لسمو ولي العهد -حفظه الله-، على هذا الاستقبال، الذي يُعد مصدر فخر واعتزاز وتجسيد حقيقي للدعم الكريم والاهتمام الكبير الذين يحظى بهما الرياضيون السعوديون كافة. وكان اللاعب القرشي، قد حقق أيضًا الميدالية البرونزية بدورة الألعاب البارالمبية في طوكيو اليابانية.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.