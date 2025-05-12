سمو ولي العهد يستقبل سمو وزير الرياضة ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي والجهازين الفني والإداري ولاعبي فريق كرة القدم بمناسبة تحقيقهم بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025
سمو ولي العهد يستقبل سمو وزير الرياضة ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي والجهازين الفني والإداري ولاعبي فريق كرة القدم بمناسبة تحقيقهم بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025
جدة- واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، ورئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي الدكتور خالد العيسى، وأعضاء الجهازين الفني والإداري، ولاعبي فريق كرة القدم؛ بمناسبة تحقيقهم بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025.
وهنأ سمو ولي العهد، مسؤولي ولاعبي فريق النادي الأهلي، على تحقيقهم هذا المنجز الوطني الكبير، وتقديمهم المستويات الفنية المتميزة التي عكست حجم التطور الذي يشهده القطاع الرياضي، مشيرًا إلى ضرورة مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهود؛ لرفع اسم المملكة عاليًا في المحافل العالمية كافة.
وقد التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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