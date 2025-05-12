حمدالله أسرع لاعب يسجل 150 هدفًا في الدوري السعودي

الرياضةحمدالله أسرع لاعب يسجل 150 هدفًا في الدوري السعودي صحيفة البلادaccess_time15 / ذو القعدة / 1446 هـ 12 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق جدة – البلاد سجل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله إنجازًا فريدًا، بعد أن بات أسرع لاعب يحرز 150 هدفًا في الدوري السعودي للمحترفين، بعد ثنائيته في مرمى الأهلي أمس. حمدالله أحرز أهدافه الـ 150 خلال 162 مباراة في الدوري، ليصبح أسرع من يحقق ذلك، ويتجاوز رقم الهداف التاريخي للدوري السعودي، المهاجم السوري عمر السومة. ورفع حمدالله رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 21 هدفًا في الدوري، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الهدافين، بفارق هدفين خلف المتصدر كريستيانو رونالدو نجم النصر، الذي أحرز 23 هدفًا. وبعد هدفيه في مرمى الأهلي، رفع عبدالرزاق حمدالله رصيده في الدوري السعودي إلى 150 هدفًا؛ ليُصبح ثاني لاعب في تاريخ المسابقة يصل إلى هذا الرقم، خلف الهداف التاريخي عمر السومة الذي سجل 154 هدفًا. كما أصبح حمدالله أول لاعب في نادي الشباب يصل إلى 21 هدفًا في الموسم، منذ أن فعل ذلك النجم المعتزل ناصر الشمراني موسم 2011/2012. وعلاوة على ذلك، أصبح حمدالله أول لاعب أجنبي يسجل 20 هدفًا، أو أكثر مع ثلاثة أندية مختلفة في الدوري السعودي للمحترفين، وهي: النصر، والاتحاد، والشباب، في إنجاز غير مسبوق في تاريخ البطولة.