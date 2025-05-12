تقويم التعليم توقع اتفاقيات مع (8) شركات للاعتماد المدرسي

البلاد ــ الرياض

وقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي “تميز”، اتفاقيات الاعتماد المدرسي مع (8) شركات تعليمية، تضم (40) مدرسة، و(9577) طالبًا وطالبة، وذلك في مقر الهيئة بمدينة الرياض.

وقّع الاتفاقيات المدير التنفيذي لمركز “تميز” الدكتور أحمد بن يحيى الجبيلي، والملاك والمديرون التنفيذيون للشركات التعليمية.

ويعدُ التقويم والاعتماد المدرسي متطلبًا وطنيًا لتحقيق رؤية المملكة 2030 في رفع جودة مخرجات التعليم، ودعم التنمية المستدامة بالمملكة، ورفع إسهامات قطاع التعليم الأهلي في التعليم العام، من خلال تحسين جودة أدائه وقدرته التنافسية، حيث يهدف الاعتماد المدرسي إلى ضمان جودة المخرجات التعليمية والتدريبية وحوكمتها، وزيادة رضا المستفيدين، ورفع كفاءة المدرسة في استخدام مواردها المادية والبشرية، وتعزيز القدرة على الابتكار والتطوير في البرامج التعليمية. وتعمل هيئة التقويم وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع الجهات التعليمية؛ في رحلة تحول نحو نموذج سعودي رائد عالميًا؛ لضمان وضبط جودة التعليم والتدريب في المملكة، وبما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، كما يعدُ مركز “تميز” أحد المراكز الوطنية التابعة للهيئة، ويسعى لمتابعة مستوى تقدم مخرجات التعليم، وتحسين أساليب التقويم، وتحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، والإسهام في ضمان جودة التعليم المدرسي؛ لتلبية متطلبات التنمية، وتحقيق المستهدفات الوطنية.