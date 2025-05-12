تخريج دفعة من “رواد العلا”

البلاد – العلا

احتفت “فايبز العُلا”بتخريج الدفعة السادسة من برنامج مسرعة أعمال رواد العُلا، خلال الحفل الختامي الذي أقيم ضمن فعالية “يوم العرض”.

وشهد الحفل استعراض مجموعة من المشاريع الريادية التي طوّرها رواد الأعمال على مدى فترة البرنامج، في خطوة تهدف إلى دعم نمو الشركات الناشئة، وتعزيز جاهزيتها للدخول إلى الأسواق.

وتركّز المسرعة على تمكين الرواد في محافظة العُلا من خلال توفير بيئة محفزة تسهم في تعزيز ثقافة الريادة، إلى جانب تطوير المهارات الإدارية والتسويقية والمالية عبر برامج تدريبية، وتسهيل الوصول إلى التمويل من خلال ربط الشركات بالجهات الاستثمارية، وتعزيز الشبكات المهنية عبر بناء علاقات فاعلة بين الرواد والموجهين والخبراء في القطاع ، وذلك في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تُولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية قطاع ريادة الأعمال، وتحفيز الابتكار.