أمام العروبة… جمهور الهلال الغائب الأكبر

الرياض- محمد الجليحي

شهدت مباراة الهلال والعروبة ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من دوري روشن السعودي حضورًا جماهيريًا ضعيفًا؛ إذ يعتبر الأقل خلال الموسم الحالي، وعلى أرض ملعب المملكة أرينا؛ حيث حضر 9118 مشجعًا فقط.

جدير بالذكر أن إدارة شركة الهلال خفضت اسعار تذاكر مباريات فريقها بعد ابتعاد الهلال عن المنافسة، وأصبحت أسعار تبدأ من 35 ريالًا، بعد أن كانت لا تقل عن 138 ريالًا في أقل درجاتها.

وكانت شركة الهلال قد أعلنت عن ميزانيتها للموسم 2023 – 2024 عن تحقيق أرباح تاريخيّة عبر تطبيقها “بلو ستور” المخصص لتسويق تذاكر مباريات الفريق ومنتجاته المختلفة؛ حيث حقق 25 مليون ريال بزيادة ٤٩٥٪؜ مقارنة بميزانية موسم 2022 – 2023 الذي لم يحقق فيه سوى 4.2 مليون ريال.