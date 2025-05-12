الرياضة

أمام العروبة… جمهور الهلال الغائب الأكبر

صحيفة البلادaccess_time15 / ذو القعدة / 1446 هـ      12 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- محمد الجليحي

شهدت مباراة الهلال والعروبة ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من دوري روشن السعودي حضورًا جماهيريًا ضعيفًا؛ إذ يعتبر الأقل خلال الموسم الحالي، وعلى أرض ملعب المملكة أرينا؛ حيث حضر 9118 مشجعًا فقط.

جدير بالذكر أن إدارة شركة الهلال خفضت اسعار تذاكر مباريات فريقها بعد ابتعاد الهلال عن المنافسة، وأصبحت أسعار تبدأ من 35 ريالًا، بعد أن كانت لا تقل عن 138 ريالًا في أقل درجاتها.

وكانت شركة الهلال قد أعلنت عن ميزانيتها للموسم 2023 – 2024 عن تحقيق أرباح تاريخيّة عبر تطبيقها “بلو ستور” المخصص لتسويق تذاكر مباريات الفريق ومنتجاته المختلفة؛ حيث حقق 25 مليون ريال بزيادة ٤٩٥٪؜ مقارنة بميزانية موسم 2022 – 2023 الذي لم يحقق فيه سوى 4.2 مليون ريال.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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