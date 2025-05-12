المجلس الصحي السعودي يحقق جائزة القيادة والإنجاز في إدارة البيانات عن فئة المنظمات لعام 2025

البلاد – الرياض

حققت بوابة البحوث والدراسات الصحية “نهرساب” أحد المشاريع الوطنية لمركز البحوث والدراسات الصحية بالمجلس الصحي السعودي، جائزة القيادة والإنجاز في إدارة البيانات عن فئة المنظمات لعام 2025، وذلك تتويجًا لدورها ضمن منظومة البحث والتطوير والابتكار الوطنية؛ حيث قدّمت “نهرساب” نموذجًا يعكس التطبيق المبتكر والمستدام والأخلاقي للبيانات، والجهود المبذولة لتحقيق توجهات الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية أحد مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي لتحقيق رؤية المملكة 2030.

ويأتي إعلان الجمعية الدولية لإدارة البيانات (DAMA-I) عن الفائزين بجائزة داما العالمية لأفضل ممارسات البيانات على مستوى المنظمات في نسختها 2025 خلال مؤتمر الجمعية الذي أقيم مؤخرًا في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وتسلم جائزة القيادة والإنجاز في إدارة البيانات عن فئة المنظمات لعام 2025 التي حققتها “نهرساب” الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي، بحضور مجلس إدارة منظمة داما إنترناشونال وأبرز القادة من حول العالم بمجال إدارة البيانات.

وقال الأمين العام للمجلس الصحي السعودي العازمي؛ تحقيق بوابة “نهرساب” للجائزة يأتي نظير الجهود النوعية التي يقوم بها المجلس في مجال تعزيز البحث والابتكار والاستفادة المثلى من البيانات في المنظومة الصحية، وتقديرًا لريادتها في تطبيق حلول متطورة في التعامل مع البيانات، مضيفًا أن البوابة تمكنت في بناء إطار متكامل لحوكمة البيانات يضمن الالتزام بالأنظمة والمعايير، مع ترسيخ ثقافة بحثية قائمة على مشاركة البيانات وإتاحتها ضمن المعايير الأخلاقية مما يسهم في رفع مستوى مشاركة الباحثين والمختصين.

ومن جهته أكد مدير عام مركز البحوث والدراسات الصحية الدكتور محمد بن عبدالرحمن الكلية أن هذا المنجز تتويجًا لدور المجلس في إيجاد النماذج الممكنة لتطبيق وترجمة التوجهات الإستراتيجية لمنظومة البحث والابتكار والمنظومة الوطنية لإدارة البيانات والذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي؛ من خلال بناء نموذج عمل فعال يقوم على التكامل والشراكة مع القطاعات ذات العلاقة، حيث شاركت عدة قطاعات صحية وبحثية في هذه المبادرة.

وتُعد “نهرساب” بوابة إلكترونية لدعم وتسهيل إجراء الدراسات والأبحاث الصحية وجعلها أكثر استدامة واستجابة في إنتاج المعرفة والإسهام باتخاذ قرارات مبنية على البيانات لمجابهة التحديات الصحية، من خلال إعادة تدوير البيانات البحثية، وتنظيم عملية الوصول لها واستخدامها وفق السياسات والإجراءات المُنظِّمة لذلك، والتي تتوافق مع المعايير الأخلاقية وأنظمة الحماية الفكرية.

يذكر أن الجمعية الدولية لإدارة البيانات (DAMA-I) هي جمعية دولية غير ربحية، مقرها الرسمي في الولايات المتحدة الأمريكية، وتهتم بالمجال التقني وإدارة الأعمال بهدف تعزيز وتطوير مفاهيم وممارسات إدارة المعلومات والبيانات وحوكمتها؛ ويقيس إطار عمل الجائزة (حوكمة البيانات، إدارة البيانات الوصفية، هندسة بيانات المؤسسة، إدارة جودة المعلومات، نمذجة البيانات، إدارة البيانات المرجعية والرئيسية، ذكاء الأعمال ومجالات أخرى ضمن دورة حياة بيانات المؤسسة).