المحليات

أمير الشرقية يطلع على إنجازات الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب

صحيفة البلادaccess_time15 / ذو القعدة / 1446 هـ      12 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ الدمام
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه أمس، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لإمدادات الحبوب “سابل” عبدالرحمن العويس؛ بمناسبة انطلاق أعمال الشركة.
وقدّم العويس لسمو أمير المنطقة الشرقية عرضًا موجزًا عن أعمال الشركة ومهامها، ودورها في الإسهام الفعّال في استدامة قطاع الحبوب في المملكة، مستعرضًا رؤيتها التي تهدف إلى تمكين هذا القطاع من خلال التميز التشغيلي في سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن “سابل” تُعد إحدى شركات مجموعة “سالك” التابعة لصندوق الاستثمارات العامة.
وأعرب العويس عن شكره لسمو الأمير سعود بن نايف على ما يوليه من اهتمام ودعم لمشاريع الأمن الغذائي في المنطقة.
كما استقبل سمو أمير الشرقية في مكتبه أمس، رئيس مجلس إدارة غرفة محافظة الأحساء محمد بن عبدالعزيز العفالق، يرافقه أعضاء المجلس، وذلك بمناسبة انطلاق أعمال الدورة الثانية عشرة للمجلس.
وهنأ سموه رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الأحساء على هذه الثقة، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم، مؤكّدًا أهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في تعزيز النمو الاقتصادي، وبضرورة تعزيز التكامل والتعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ودفع مسيرة التنمية في محافظة الأحساء.
من جانبه، أعرب العفالق عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه المتواصل وتوجيهاته السديدة، مؤكّدًا حرص مجلس إدارة الغرفة على مواصلة العمل؛ بما يعزز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المحلي، وتحقيق التنمية المستدامة في المحافظة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *