أمير الشرقية يطلع على إنجازات الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب

البلاد ــ الدمام

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه أمس، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لإمدادات الحبوب “سابل” عبدالرحمن العويس؛ بمناسبة انطلاق أعمال الشركة.

وقدّم العويس لسمو أمير المنطقة الشرقية عرضًا موجزًا عن أعمال الشركة ومهامها، ودورها في الإسهام الفعّال في استدامة قطاع الحبوب في المملكة، مستعرضًا رؤيتها التي تهدف إلى تمكين هذا القطاع من خلال التميز التشغيلي في سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن “سابل” تُعد إحدى شركات مجموعة “سالك” التابعة لصندوق الاستثمارات العامة.

وأعرب العويس عن شكره لسمو الأمير سعود بن نايف على ما يوليه من اهتمام ودعم لمشاريع الأمن الغذائي في المنطقة.

كما استقبل سمو أمير الشرقية في مكتبه أمس، رئيس مجلس إدارة غرفة محافظة الأحساء محمد بن عبدالعزيز العفالق، يرافقه أعضاء المجلس، وذلك بمناسبة انطلاق أعمال الدورة الثانية عشرة للمجلس.

وهنأ سموه رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الأحساء على هذه الثقة، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم، مؤكّدًا أهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في تعزيز النمو الاقتصادي، وبضرورة تعزيز التكامل والتعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ودفع مسيرة التنمية في محافظة الأحساء.

من جانبه، أعرب العفالق عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه المتواصل وتوجيهاته السديدة، مؤكّدًا حرص مجلس إدارة الغرفة على مواصلة العمل؛ بما يعزز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المحلي، وتحقيق التنمية المستدامة في المحافظة.