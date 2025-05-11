4 مسارات لتعزيز برنامج الأمن السيبراني في موسم الحج

البلاد ــ الرياض

تواصل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تنفيذ خطة “برنامج تعزيز الأمن السيبراني لموسم حج 1446هـ”، في تعزيز الجاهزية السيبرانية للأنظمة التقنية والخدمات المقدمة خلال موسم حج هذا العام، وتطوير مهارات القدرات الوطنية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، ورفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى ضيوف الرحمن ومنسوبي الجهات الوطنية، بما يُسهم في تعزيز الأمن السيبراني خلال موسم الحج، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تسخير جميع الإمكانات لتقديم أفضل الخدمات لضيـوف الرحمـن.

وأوضحت الهيئة أن برنامج تعزيز الأمن السيبراني لموسم حج 1446هـ، يتضمن أربعة مسارات رئيسة هي: التقييمات السيبرانية الفنية، والرصد والاستجابة للتهديدات السيبرانية، ورفع كفاءة القدرات السيبرانية، ورفع الوعي بالأمن السيبراني، كما يشتمل على إنشاء غرفة للعمليات السيبرانية تعمل على مدار الساعة لرصد وتحليل التهديدات السيبرانية ومشاركتها مع الجهات الوطنية، إضافة إلى تخصيص فرق الاستجابة للحوادث السيبرانية، ومساندة الجهات في أعمال التقييمات السيبرانية التي تستهدف قياس المخاطر السيبرانية للأصول والأنظمة الحساسة لدى الجهات الوطنية.

ويتضمن البرنامج إجراء تمرين الأمن السيبراني لموسم حج 1446هـ؛ الهادف إلى تنمية مهارات المختصين بالأمن السيبراني لدى الجهات الوطنية، وتمكين مختصي الأمن السيبراني في الجهات الوطنية من الإلمام بأحدث الأساليب المستخدمة في الهجمات السيبرانية والتزود بإستراتيجيات التعامل معها على النحو الذي يسهم في تقديم خدمات تتسم بأعلى معايير الجودة والكفاءة لضيوف الرحمن.

كما يشمل البرنامج تنفيذ مجموعة من المبادرات والأنشطة التوعوية الميدانية لرفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى ضيوف الرحمن ومنسوبي الجهات الوطنية تتمثل في عقد جلسات متخصصة للتوعية بالأمن السيبراني لمنسوبي الجهات الوطنية المشاركة في موسم الحج، وتنظيم المعرض التفاعلي للتوعية بالأمن السيبراني لضيوف الرحمن في مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، وتخصيص مجموعة من مواد التوعية السيبرانية المتنوعة في مرافق الضيافة السياحية بمكة المكرّمة ومقدمي خدمات الحج والعمرة.