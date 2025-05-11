الإقتصاد

24 مليار ريال استثمارات صناعية في “مدن”

صحيفة البلادaccess_time14 / ذو القعدة / 1446 هـ      11 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض
بمعدلات نمو كبيرة ، استقطبت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” استثمارات محلية وأجنبية خلال عام 2024 ، بلغت (24) مليار ريال بنسبة ارتفاع (38 %) مقارنة بعام 2023 ليرتفع حجم استثماراتها التراكمية إلى (440) مليار ريال في (39) مدينة صناعية حول المملكة. وبينت “مدن” في تقريرها السنويأن هذه الاستثمارات تأتي مواكبًا لرؤيتها بأن تكون الوجهة المفضلة لنمو الاستثمارات والشريك الأول للمنظومة الصناعية والتقنية، وتحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة وتطلعات رؤية 2030 بترسخ مكانة المملكة مركزًا صناعيًا رائدًا.
وأوضحت الهيئة أن عام 2024، شهد نموًا في عدد المنشآت الصناعية واللوجستية والاستثمارية ومراكز البيانات لتصل إلى (8,616) منشأة تسهم في دعم المحتوى المحلي وتنمية الصادرات الوطنية، وشهدت أعداد الوظائف زيادة نسبتها (10 %) لتصل إلى (593) ألف وظيفة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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