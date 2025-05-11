وسط اجواء تنافسية مثيرة| الاتحاد السعودي للفروسية يختتم موسمه بتتويج الأبطال

اختتم الاتحاد السعودي للفروسية موسمه 2024-2025 مساء أمس السبت بعد إقامته لبطولتي كأس الاتحاد السعودي للفروسية لالتقاط الاوتاد والرماية من على ظهر الخيل ونهائي الدوري السعودي لقفز الحواجز والذي تكون من ثماني جولات أقيمت في مدينتي الرياض وجدة.
وتوج سمو رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبدالله بن فهد أبطال الموسم لجميع الألعاب؛ حيث توج في رياضة قفز الحواجز الفارس زيد النجيفي بطلاً للموسم، وتوج الفارس عبدالعزيز قحل بطلاً لفئة الشباب، والفارس عبدالاله قحل بطلاً لفئة الناشئين، فيما توجت الفارسة فنون الحميدان كأفضل فارسة، وحصل على أفضل جواد في الموسم الجواد ” NSI NAR” لمالكه سلمان الراجحي، وفي سباقات القدرة والتحمل توج الفارس عبدالله الزايدي بطلاً للموسم، فيما توج الفارس عمرو النهاري بطلاً للشباب والناشئين، وتوجت الفارسة اسماء السيهاتي كأفضل فارسة وحصل على أفضل جواد “NEBRAS MUSCAT” لمالكه هلا محمد التركي، وفي التقاط الأوتاد توج الفارس حسن عمر عسيري بطلاً للموسم، فيما توجت الفارسة ايمان الشرقاوي كأفضل فارسة للموسم، وفي رياضة الرماية من على ظهر الخيل توج الفارس هشام التميمي بطلاً للموسم، فيما حصلت الفارسة أروى الجبر على أفضل فارسة في الموسم.
وفي نهائي دوري قفز الحواجز الذي أقيم على ميادين نادي هورس بارك، توج فريق نادي الفروسية الدولي بطلاً للموسم للفرق، وفي الجولة النهائية للدوري السعودي لقفز الحواجز توج الفارس عبدالعزيز قحل بطلاً لفئة “SMLL”، فيما توج الفارس محمد الاغا بطلاً لفئة “MEDIUM”، وتوج الفارس سعد العجمي بطلاً لفئة “BIG”.
وفي بطولة كأس الاتحاد السعودي للفروسية للرماية من على ظهر الخيل التي أقيمت بديراب وبتنظيم من شركة الاحداث العربية توج صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الفارس بدر التميمي بطلاً لكأس الاتحاد السعودي للفروسية، وفريق “السهم2” بطلاً للفرق.
وفي بطولة كأس الاتحاد السعودي للفروسية لالتقاط الأوتاد التي أقيمت على ميادين قفز السعودية بالرياض، توج فهد بن محمد أبونيان نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية الفارس حسن عمر عسيري بطلاً لكأس الاتحاد السعودي للفروسية، وفريق “التميز” بطلاً للفرق.
من جهته، بارك صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية للفرسان والفرسات وملاك الجياد أبطال الموسم على هذا الانجاز المستحق، وقال سموه :” جهودكم المتواصلة كانت الركيزة الأساسية في نجاح وتألق موسمنا وها أنتم تحصدون ثمرة العطاء والتميز وأشكر الفرسان والفارسات على المنافسة الشريفة والروح الرياضية، التي أظهروها طوال الموسم، كما أشكر مركز هورس بارك للفروسية على استضافته المميزة لنهائي الدوري، وكذلك الشكر لشركة الأحداث العربية على تنظيمها لبطولة كأس الاتحاد السعودي للفروسية للرماية من على ظهر الخيل “.
يذكر أن موسم الاتحاد السعودي للفروسية 2024-2025 الذي انطلق في سبتمبر 2024 شهد إقامة 67 بطولة دولية ومحلية شملت خمس رياضات قفز الحواجز والترويض والقدرة والتحمل والتقاط الأوتاد والرماية من على ظهر الخيل تنوعت على عدد مناطق المملكة.
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