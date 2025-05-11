الإقتصاد

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صحيفة البلادaccess_time14 / ذو القعدة / 1446 هـ      11 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

نتائج الشركات المدرجة
أعلنت 62 شركة مدرجة في السوق السعودي الرئيسي – تاسي، النتائج المالية للربع الأول 2025 خلال الأسبوع الماضي، وارتفعت أرباح 29 شركة من تلك الشركات، في حين تراجعت أرباح 22 شركة، وسجلت 11 شركة خسائر. من جهة ثانية بلغ حجم الأسهم المتداولة خلال الأسبوع الماضي 1.09 مليار سهم، وبقيمة تداولات 22.88 مليار ريال تمت عن طريق 2.43 مليون صفقة.

جاهزية قناة السويس
أكدت هيئة قناة السويس المصرية جاهزيتها لتقديم حزمة شاملة من الخدمات البحرية واللوجستية لسفن الشحن العالمية التي تمر عبر القناة، وسط مؤشرات أمنية إيجابية في منطقة البحر الأحمر ، والتوقعات بعودة تدريجية لحركة الملاحة عبر القناة ، في ظل مساعٍ لتخفيف الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية وتجاوز التكاليف الباهظة المرتبطة بالالتفاف عبر طريق رأس الرجاء الصالح.

مفاوضات أمريكية صينية
يستكمل الجانبان الأمريكي والصيني ، اليوم الأحد، مباحثاتهما في جنيف بشأن أزمة الرسوم الجمركية ، ويترأس الوفد الأمريكي وزير الخزانة سكوت بيسنت، والوفد الصيني نائب رئيس الوزراء هي ليفينج. ويهدف البلدان إلى خفض الرسوم الجمركية التي فرضها موخرًا كل جانب على الآخر، حيث أعلنت واشنطن أنها تستهدف علاقات تجارية عادلة ، بينما رفضت بكين الرسوم الأحادية.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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