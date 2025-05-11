نتائج الشركات المدرجة

أعلنت 62 شركة مدرجة في السوق السعودي الرئيسي – تاسي، النتائج المالية للربع الأول 2025 خلال الأسبوع الماضي، وارتفعت أرباح 29 شركة من تلك الشركات، في حين تراجعت أرباح 22 شركة، وسجلت 11 شركة خسائر. من جهة ثانية بلغ حجم الأسهم المتداولة خلال الأسبوع الماضي 1.09 مليار سهم، وبقيمة تداولات 22.88 مليار ريال تمت عن طريق 2.43 مليون صفقة.

جاهزية قناة السويس

أكدت هيئة قناة السويس المصرية جاهزيتها لتقديم حزمة شاملة من الخدمات البحرية واللوجستية لسفن الشحن العالمية التي تمر عبر القناة، وسط مؤشرات أمنية إيجابية في منطقة البحر الأحمر ، والتوقعات بعودة تدريجية لحركة الملاحة عبر القناة ، في ظل مساعٍ لتخفيف الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية وتجاوز التكاليف الباهظة المرتبطة بالالتفاف عبر طريق رأس الرجاء الصالح.

مفاوضات أمريكية صينية

يستكمل الجانبان الأمريكي والصيني ، اليوم الأحد، مباحثاتهما في جنيف بشأن أزمة الرسوم الجمركية ، ويترأس الوفد الأمريكي وزير الخزانة سكوت بيسنت، والوفد الصيني نائب رئيس الوزراء هي ليفينج. ويهدف البلدان إلى خفض الرسوم الجمركية التي فرضها موخرًا كل جانب على الآخر، حيث أعلنت واشنطن أنها تستهدف علاقات تجارية عادلة ، بينما رفضت بكين الرسوم الأحادية.