منتدى الاستثمار «السعودي –الأمريكي» يعزز الشراكة الاقتصادية

البلاد – الرياض

تنطلق بعد غد (الثلاثاء) أعمال المنتدى الاستثماري السعودي – الأمريكي ،في العاصمة الرياض، بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة ، ودعت “الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار” إلى حضور الفعاليات في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات.

يسلط المنتدى الضوء على الشراكات الاستثمارية بين البلدين في القطاعات المختلفة، والفرص التي توفرها للقطاع الخاص، كما يُعقد على هامش المنتدى اجتماعات ثنائية بين الشركات المشاركة من الجانبين.

ومؤخرا ، استضاف مجلس الأعمال السعودي–الأمريكي بالتعاون مع البيت الأبيض ووزارة التجارة الأمريكية، فعالية استثمارية رفيعة المستوى في واشنطن ، في خطوة تعكس متانة الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين.

كما نظّمت هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية” بعثة تجارية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع مجلس الأعمال ، وبمشاركة وزارة الصناعة والثروة المعدنية, وبنك التصدير والاستيراد السعودي، شملت مدينتي ديترويت ونيويورك، حيث وقعت 34 شركة سعودية عدة اتفاقيات تصديرية ومذكرات تفاهم مع مستوردين أمريكيين ، شملت قطاعات متنوعة منها: الأغذية، ومواد البناء، والاتصالات وتقنية المعلومات، والنقل والخدمات اللوجستية، والخدمات الصحية.

آفاق اقتصادية واعدة

طبقا لبيانات رسمية ، سجل حجم التجارة بين المملكة والولايات المتحدة نحو 129 مليار ريال في عام 2023 ، في مؤشر على تنامي العلاقات بين البلدين وسط آفاق جديدة لزيادة التبادل التجاري في هذا العام والسنوات المقبلة في ظل تعزيز قيادات البلدين للعلاقات التجارية والاقتصادية ، وجذب الاستثمارات الأمريكية في المشاريع الكبرى التي تعمل عليها المملكة ، في ظل ما يتمتع به الاقتصاد السعودي من آفاق واعدة، مما يسهم في خلق فرص العمل والتنمية الاقتصادية والازدهار في كلا البلدين.