ضمن سلسلة PIF العالمية| كيم تحافظ على اللقب في أرامكو كوريا للجولف

متابعة – محمد الجليحي
قدمت هيو جو كيم أداءً احترافيًا ومتوازنًا لتحتفظ بلقبها في بطولة أرامكو كوريا ضمن سلسلة PIF العالمية، مسجلة فوزها الاحترافي الخامس والعشرين بعد جولة نهائية بـ69 ضربة لتنهي البطولة بمجموع سبع ضربات تحت المعدل في ملعب نيو كوريا كونتري كلوب.
البطلة المحلية، التي فازت في النسخة السابقة بفارق ثلاث ضربات عن الإنجليزية تشارلي هال عام 2024، عادت مرة أخرى إلى دائرة الفائزين في كوريا الجنوبية – وهذه المرة بتفوقها بفارق ضربتين على السويسرية كيارا تامبورليني في عرض رائع.
وتبعتها طوال الأسبوع قاعدة جماهيرها الوفية “شوتينغ ستار”، الذين حضروا بأعداد كبيرة لدعم لاعبتهم المفضلة – ولم تخيب آمالهم، إذ قدمت أداءً مميزًا جديدًا رسم البسمة على وجوه الجماهير المحلية.
وبعد جولتها، قالت: “من الرائع جدًا أن أفوز هنا مرة أخرى وأدافع عن لقبي بنجاح. هذه البطولة منحتني الكثير من الذكريات الجميلة، وأنا ممتنة جدًا لدعم جماهيري. أكرر كلمة ‘السعادة’ مرارًا – فقد شعرت وكأنه عيد ميلادي طوال الأسبوع!” “بدلاً من التركيز على المنافسات، حاولت أن أركز على لعبي فقط. شعرت أن أدائي لم يكن في المستوى، وكنت بحاجة لرفعه. في لحظة ما، سألني الكادي إن كنت متوترة، ووقتها أدركت أن مستواي ليس كما يجب – وكانت تلك لحظة فارقة ساعدتني على إعادة التركيز.”
“ما ركزت عليه لم يكن من يلاحقني، بل أن أرتقي لأداء يتماشى مع توقعاتي لنفسي. كنت أعلم أنني لست في أفضل حالاتي، لذلك ركزت على استعادة إيقاعي ولعب بطريقتي المعتادة.”
تنظم البطولة من قبل جولف السعودية، وهي جزء من سلسلة PIF العالمية المُعلنة حديثًا – وهي مبادرة جديدة من خمس بطولات ضمن الجولة الأوروبية للسيدات (LET) مع صندوق الاستثمارات العامة (PIF) كشريك رئيسي – مما يؤكد التزام PIF طويل الأمد بدعم نمو رياضة المرأة.
وكان هذا الفوز الثاني لكيم في موسم 2025 بعد فوزها ببطولة فورد المقدمة من وايلد هورس باس ضمن جولة LPGA في مارس، والثالث لها في الجولة الأوروبية للسيدات (LET).
وعند سؤالها عن مشجعيها وكيف ستحتفل الليلة، قالت: “الجولف هو عملي وقد يكون مرهقًا، لكن بفضل جماهيري أستطيع أن أتخلص من هذا التوتر وأستمتع باللعبة. عشت اللحظة واستمتعت اليوم حقًا. سأحتفل الليلة مع عائلتي.”
سيوجين بارك، الهواة الكورية الجنوبية البالغة من العمر 17 عامًا، كانت من أبرز النجوم المحليين أيضًا في ملعب نيو كوريا كونتري كلوب، حيث سجلت جولة نهائية رائعة بـ65 ضربة (سبع ضربات تحت المعدل) لتنهي البطولة عند أربع ضربات تحت المعدل – بفارق ضربة واحدة فقط خلف كيارا تامبورليني، وضربتين أمام النمساوية إيما سبيتز التي حلت رابعة.
بارك، التي تعتبر هيو جو كيم مثلها الأعلى، تحدثت عن شعورها بالمنافسة إلى جانب لاعبتها المفضلة، وقالت: “قدوتي هي هيو جو كيم. أتيحت لي الفرصة للعب معها في بطولة بي إم دبليو للسيدات قبل عامين، وقد تركت فيّ انطباعًا قويًا، ومنذ ذلك الحين وأنا أعتبرها مثلي الأعلى.
“اللعب في بطولات دولية كهذه كهواة هو تجربة قيّمة جدًا. اللاعبات الأخريات كن ودودات ومرحبات، وهذا ما جعل البطولة أكثر متعة.”
نوح علي رضا، الرئيس التنفيذي لجولف السعودية، يرى أن عام 2025 سيكون مليئًا بالإثارة لجولف السيدات، وقال: “اختتام سلسلة PIF العالمية في سيول يمثل خطوة جريئة جديدة نحو مستقبل جولف السيدات. تطور هذه السلسلة، الذي يوفر المزيد من الفرص وجوائز مالية أعلى للاعبات، يعكس الزخم المتزايد لجولف السيدات عالميًا. كما يؤكد هذا التقدم التزامنا بتوسيع الاستثمارات الرياضية وتطوير أسس اللعبة، مما يعزز مكانتها كرياضة شاملة ومستدامة.
“ما أظهره هذا الأسبوع بالفعل هو أن الجولف ليس مجرد رياضة – بل هو جسر يربط الناس والثقافات والأعمال والصناعات حول العالم. ومن خلال استضافة بطولات عالمية في دول مثل كوريا، بتاريخها الحافل بالنجاح والإصرار داخل وخارج الملعب، يمكننا مواصلة هذه الشراكات والتجارب القيمة بينما نعمل على إلهام الجيل القادم في السعودية من خلال تعزيز البنية التحتية للرياضة وخلق فرص جديدة للنمو والتميز.”
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م