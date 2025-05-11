شاهد| الشباب يتغلب على الأهلي بثلاثية في ” روشن”

محمود العوضي- جدة
تصوير- عبدالله الفهيدي
نجح فريق الشباب في حسم الكلاسيكو المثير الذي جمعه مع ضيفه الأهلي 1/3، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الشباب بالرياض، ضمن منافسات الجولة 31 من دوري روشن.
أنهى الشباب الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 2-1، سجلهما كل من محمد الثاني وعبدالرزاق حمدالله في الدقيقتين 26 و33، وأحرز الأهلي هدف تقليص الفارق مع الدقيقة 36 بواسطة غابري فيغا.
وفي الشوط الثاني أضاف عبدالرزاق حمدالله الهدف الثاني له والثالث لفريقه الشباب مع الدقيقة 65 قبل أن يغادر ملعب المباراة بالبطاقة الحمراء بعدها بـ 12 دقيقة، بعد الاشتباك مع لاعبي الأهلي.
الفوز رفع رصيد الشباب إلى 54 نقطة، واستمر في المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن، بينما جمدت الخسارة رصيد الأهلي عند النقطة 61 ليتراجع إلى المركز الرابع.
ليلة كبيرة للشبابيين في العرين(3-1)⚪🏟️
🎙️ الأهداف بصوت عبدالله المحيسن#دوري_روشن_السعودي#الشباب_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/l9ZwpeEl50
— SSC (@ssc_sports) May 11, 2025