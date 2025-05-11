الرياضة

شاهد| الشباب يتغلب على الأهلي بثلاثية في ” روشن”

صحيفة البلادaccess_time14 / ذو القعدة / 1446 هـ      11 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- عبدالله الفهيدي

نجح فريق الشباب في حسم الكلاسيكو المثير الذي جمعه مع ضيفه الأهلي 1/3، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الشباب بالرياض، ضمن منافسات الجولة 31 من دوري روشن.

أنهى الشباب الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 2-1، سجلهما كل من محمد الثاني وعبدالرزاق حمدالله في الدقيقتين 26 و33، وأحرز الأهلي هدف تقليص الفارق مع الدقيقة 36 بواسطة غابري فيغا.

وفي الشوط الثاني أضاف عبدالرزاق حمدالله الهدف الثاني له والثالث لفريقه الشباب مع الدقيقة 65 قبل أن يغادر ملعب المباراة بالبطاقة الحمراء بعدها بـ 12 دقيقة، بعد الاشتباك مع لاعبي الأهلي.

الفوز رفع رصيد الشباب إلى 54 نقطة، واستمر في المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن، بينما جمدت الخسارة رصيد الأهلي عند النقطة 61 ليتراجع إلى المركز الرابع.

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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