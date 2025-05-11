الرياضة

شاهد| الاتحاد يقسو على الفيحاء.. ويقترب من لقب ” روشن”

صحيفة البلادaccess_time14 / ذو القعدة / 1446 هـ      11 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- زياد القحطاني

اقترب فريق الاتحاد كثيرًا من التتويج بلقب دوري روشن، بعد تغلبه على ضيفه الفيحاء بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ضمن منافسات الجولة رقم 31.

سجل ثلاثية الاتحاد كل من الفرنسي كريم بنزيما “هدفين” في الدقيقتين 23 و 55، ومحمد البقعاوي لاعب الفيحاء بالخطأ في مرماه مع الدقيقة 75.

الفوز عزز صدارة الاتحاد لدوري روشن برصيد 71 نقطة بفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه فريق الهلال صاحب الوصافة، الذي يواجه العروبة اليوم الاثنين، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 33 نقطة في المركز الرابع عشر.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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