شاهد| الاتحاد يقسو على الفيحاء.. ويقترب من لقب ” روشن”

محمود العوضي- جدة
تصوير- زياد القحطاني
اقترب فريق الاتحاد كثيرًا من التتويج بلقب دوري روشن، بعد تغلبه على ضيفه الفيحاء بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ضمن منافسات الجولة رقم 31.
سجل ثلاثية الاتحاد كل من الفرنسي كريم بنزيما “هدفين” في الدقيقتين 23 و 55، ومحمد البقعاوي لاعب الفيحاء بالخطأ في مرماه مع الدقيقة 75.
الفوز عزز صدارة الاتحاد لدوري روشن برصيد 71 نقطة بفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه فريق الهلال صاحب الوصافة، الذي يواجه العروبة اليوم الاثنين، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 33 نقطة في المركز الرابع عشر.
هدددددف!⚽
بنزيما يفتتح التسجيل للاتحاد⚽🔥
الاتحاد 1 × 0 الفيحاء#دوري_روشن_السعودي #الاتحاد_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/OFvKvMktfz
— SSC (@ssc_sports) May 11, 2025
هدددددف!⚽
ثاني أهداف الاتحاد عن طريق بنزيما⚽🔥
الاتحاد 2 × 0 الفيحاء#دوري_روشن_السعودي #الاتحاد_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/4sg8M6BUYs
— SSC (@ssc_sports) May 11, 2025
هدددددف!⚽
الهدف الثالث للاتحاد عن طريق محمد البقعاوي "بالخطأ بمرماه"⚽🔥
الاتحاد 3 × 0 الفيحاء#دوري_روشن_السعودي #الاتحاد_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/whOvDm4nYO
— SSC (@ssc_sports) May 11, 2025