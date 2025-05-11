شاهد|برشلونة يعبر ريال مدريد برباعية ويقترب من لقب الليغا

البلاد- جدة
أثبت برشلونة أنه “ملك الريمونتادا”، بعدما انتفض بشكل مثير؛ رغم التأخر بهدفين مبكرين، ليتغلب على ريال مدريد 4-3 مساء اليوم الأحد، في الكلاسيكو الأشهر، ويقترب من حصد لقب الدوري الإسباني.
لم يعد برشلونة، بطل كأس الملك، في حاجة إلا لحصد نقطتين فقط من آخر 3 جولات ضد إسبانيول وفياريال وأتلتيك بلباو، للتتويج بلقب الليغا، بينما يبدو ريال مدريد في طريق الخروج خالي الوفاض من موسم صفري.
الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 82 نقطة من 35 مباراة، وبفارق 7 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.
انتصار برشلونة الساحق، أكد تفوق هانزي فليك الكاسح ضد أنشيلوتي، حيث حقق فوزه الرابع تواليًا في موسم واحد، بعدما فاز 4-0 في برنابيو في الليغا، و5-2 في السوبر الإسباني، و3-2 في نهائي كأس الملك، ليصل بذلك إلى 16 هدفًا في شباك غريمه.
مبابي ورقم قياسي
خطف كيليان مبابي الأضواء في البداية، وبدا أنه سيقود ريال مدريد لتحقيق مفاجأة، بعدما سجل هدفين متتاليين في أول 14 دقيقة، أحدهما من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه. وأكمل مبابي الهاتريك بتسجيل الهدف الثالث قرب النهاية.
ووصل مبابي إلى 39 هدفًا في موسمه الأول مع ريال مدريد، ليحطم الرقم القياسي المسجل باسم إيفان زامورانو في موسم 1992-1993، كما تصدر قائمة هدافي الليغا برصيد 27 هدفًا، لكن في الواقع كل هذه الأهداف لم تساعد في التتويج بأي بلقب، بينما وصل ناديه السابق باريس سان جيرمان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.
وافتتح مبابي التسجيل من ركلة جزاء حصل عليها، ثم تلقى تمريرة من فينيسيوس جونيور، وكسر مصيدة التسلل، وانفرد بمرمى فويتشيك تشيزني، وسدد بهدوء في وسط المرمى.
ريمونتادا مذهلة
لم يستمر تقدم ريال بهدفين سوى لمدة 5 دقائق، حتى قلص إيريك غارسيا الفارق بعد ركلة ركنية في الدقيقة 19، وحاول الفريق الزائر الصمود لبعض الوقت، لكنه انهار سريعاً وسط أخطاء دفاعية فادحة، وشلل تام في وسط الملعب.
وأدرك لامين يامال التعادل بتسديدة رائعة من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 32، ثم تلعثم مبابي في التعامل مع الكرة، وفقدها بعد تدخل غريب من زميله داني سيبايوس، لترتد الكرة بانفراد لرافينيا ليسجل بسهولة من الجانب الأيسر في الدقيقة 34.
ومع نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول، وبعد خطأ كارثي جديد من لوكاس فاسكيز، تبادل رافينيا الكرة مع فيران توريس، وسجل الهدف الرابع من مدى قريب، وسط انهيار مستمر لفريق المدرب أنشيلوتي.
وأجرى أنشيلوتي تغييرين مع بداية الشوط الثاني، وأشرك براهيم دياز ولوكا مودريتش، ولم يتحسن الأداء كثيراً، لكن مبابي سجل هدف تقليص الفارق بعدما كسر فينيسيوس مصيدة التسلل، ومرر لزميله الفرنسي أمام المرمى.
وفي الدقيقة 89، أتيحت للشاب فيكتور مونوز، مهاجم ريال مدريد، فرصة ذهبية لإدراك التعادل بعد الانفراد بمرمى برشلونة، لكنه أطاح بالكرة عالياً بغرابة ليهدر فرصة عمره.
من علامة الجزاء الفرنسي كيليان مبابي يفتتح التسجيل لريال مدريد#الدوري_الاسباني | #الكلاسيكو | #برشلونه_ريال_مدريد | #كلاسيكو_الارض #ELCLÁSICO | #Barcelona | #RealMadrid | #LaLiga pic.twitter.com/1rAdVmsMvA
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 11, 2025
مبابي يضيف الهدف الثاني لريال مدريد#الدوري_الاسباني | #الكلاسيكو | #برشلونه_ريال_مدريد | #كلاسيكو_الارض #ELCLÁSICO | #Barcelona | #RealMadrid | #LaLiga pic.twitter.com/O72AhrMDtZ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 11, 2025
إيريك غارسيا يسجل الهدف الأول لبرشلونة من رأسية متقنة#الدوري_الاسباني | #الكلاسيكو | #برشلونه_ريال_مدريد | #كلاسيكو_الارض #ELCLÁSICO | #Barcelona | #RealMadrid | #LaLiga pic.twitter.com/3SMTsg55tB
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 11, 2025
الساحر لامين جمال يركن الكرة في شباك ريال مدريد بطريقة مميزة (2-2)#الدوري_الاسباني | #الكلاسيكو | #برشلونه_ريال_مدريد | #كلاسيكو_الارض #ELCLÁSICO | #Barcelona | #RealMadrid | #LaLiga pic.twitter.com/GRIMN7z9Fs
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 11, 2025
تمريرة بيدري السحرية يترجمها رافينيا لهدف ثالث لبرشلونة#الدوري_الاسباني | #الكلاسيكو | #برشلونه_ريال_مدريد | #كلاسيكو_الارض #ELCLÁSICO | #Barcelona | #RealMadrid | #LaLiga pic.twitter.com/pFPIlVWtwW
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 11, 2025
رافينيا يسجل الهدف الرابع لبرشلونة وهدفه الشخصي الثاني في المباراة!
نتيجة كبيرة للفريق الكاتالوني.#الدوري_الاسباني | #الكلاسيكو | #برشلونه_ريال_مدريد | #كلاسيكو_الارض #ELCLÁSICO | #Barcelona | #RealMadrid | #LaLiga pic.twitter.com/bPhgRonEFF
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 11, 2025
كيليان مبابي يقدم مردوداً لائقاً ويسجل "هاتريك" في شباك برشلونة#الدوري_الاسباني | #الكلاسيكو | #برشلونه_ريال_مدريد | #كلاسيكو_الارض #ELCLÁSICO | #Barcelona | #RealMadrid | #LaLiga pic.twitter.com/41TVjTaIL6
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 11, 2025