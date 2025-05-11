حمدالله يثير غضب جماهير الأهلي

الرياضةحمدالله يثير غضب جماهير الأهلي صحيفة البلادaccess_time14 / ذو القعدة / 1446 هـ 11 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة أثار عبدالرزاق حمدالله لاعب الشباب غضب جماهير الأهلي خلال مواجهة الفريقين مساء الأحد بمنافسات الجولة 31 من عمر دوري روشن السعودي. سجل حمدالله هدفين في فوز الشباب على الأهلي بنتيجة 3-1، قبل أن يتعرض للطرد بالبطاقة الحمراء بعد اشتباك مع لاعبي المنافس. ووجه عبدالرزاق حمدالله إشارات لجماهير الأهلي عند خروجه بالبطاقة الحمراء، حملت بعض السخرية، ما دعا لهجوم أنصار “الراقي” عليه. ووصل حمدالله إلى 150 هدفًا خلال مسيرته بدوري المحترفين السعودي وبفارق 4 أهداف عن عمر السومة لاعب العروبة الحالي والأهلي السابق، وصاحب الصدارة التاريخية للهدافين بالمسابقة.