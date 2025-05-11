جامعة الملك عبدالعزيز تشارك في تنظيم المخيم الجراحي الأول بالشراكة مع مستشفى سليمان الحبيب بجدة

البلاد- جدة

في إطار تعزيز الشراكات المؤسسية بين القطاعين الأكاديمي والصحي، شاركت جامعة الملك عبدالعزيز في تنظيم المخيم الجراحي الأول بجدة (JSBC25)، الذي أُقيم بمقر مستشفى سليمان الحبيب في حي الفيحاء، خلال الفترة من 9 إلى11 مايو 2025م، بمشاركة نخبة من الاستشاريين وأعضاء هيئة التدريس والممارسين الصحيين وطلبة الكليات الطبية.

ويعد هذا المؤتمر الجراحي الأول من نوعه محليًا، حيث جمع بين التدريب العملي، المحاضرات النظرية، والعروض البحثية، ضمن بيئة علمية وتطبيقية متكاملة تهدف إلى تطوير المهارات السريرية وتعزيز التفكير البحثي لدى الكوادر الطبية الشابة.

وانطلقت فعاليات المخيم تحت شعار “3”، في إشارة إلى ثلاث مسارات رئيسية:

• المسار التعليمي (منصة :(JSBC25

اشتمل على أكثر من20 محاضرة علمية و 10 جلسات نقاشية، قدّمها أكثر من40 استشاريًا وبروفيسورًا من مختلف التخصصات الجراحية، وبلغ عدد الحضور المسجلين عبر المنصة أكثر من 1200 مشارك خلال اليومين الأول والثاني.

• المسار البحثي:

استقبل المخيم 180 ملخصًا بحثيًا من مختلف جامعات ومناطق المملكة، تم قبول70 منها، عُرضت من خلال جلسات شفوية وملصقات بحثية، ما أتاح للمشاركين فرصة لعرض أبحاثهم في بيئة علمية تحفيزية.

• مسار التخصصات الجراحية:

شمل ستة تخصصات رئيسية هي: الجراحة العامة، جراحة المسالك البولية، جراحة التجميل، جراحة العظام، جراحة العيون، وجراحة الأنف والأذن والحنجرة. وضم هذا المسار 30 ورشة تدريبية عملية، بالإضافة إلى أكثر من 36 محاضرة نظرية، قُدمت بإشراف مباشر من نخبة من الأطباء والاستشاريين.