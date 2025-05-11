تعاون مع النمسا في التصنيع المتقدم

البلاد – متابعات

التقى مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله بن علي الأحمري في العاصمة النمساوية فيينا، المدير العام للشؤون الاقتصادية والابتكار والسياسة الدولية في وزارة الاقتصاد والطاقة والسياحة النمساوية فلورين فروشر، وبحث معه سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الابتكار الصناعي، والتصنيع المتقدم، وتطوير القدرات البشرية . استعرض اللقاء الذي جرى مؤخرا ، التجربة النمساوية الرائدة في تطوير برامج التدريب المهني والتعليم المزدوج “التلمذة الصناعية”، وناقش الفرص المتبادلة في مجال تنمية الكوادر البشرية وفق أفضل الممارسات العالمية، وناقش خلال اجتماعٍ مع مسؤولي “Siemens”؛ فرص التعاون المشترك لتطبيق نماذج تدريبية مماثلة في المملكة، تركّز بشكل خاص على القطاعات الصناعية الواعدة كصناعة السيارات، وصناعة السفن، والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى الاستفادة من تلك البرامج النوعية في تمكين تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في المدن الصناعية الذكية.

وفي سياق متصل، زار “الأحمري” جامعة التكنولوجيا في العاصمة النمساوية فيينا، واطلع على أحدث ما توصلت إليه تقنيات التصنيع المتقدم في مركز الأبحاث والابتكار.